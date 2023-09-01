عربي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230901/العراق-يضع-حجر-الأساس-لمشروع-الربط-السككي-مع-إيران-1080610211.html
العراق يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران
العراق يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الجمعة، إنه من المقرر وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي (البصرة - شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T12:12+0000
2023-09-01T12:12+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
العراق
إيران
أخبار إيران
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:1156:2048:2308_1920x0_80_0_0_c2133d9d9ae289ec827a796f9f33d316.jpg
بغداد - سبوتنيك. ونشر باسم العوادي بيانا أكد فيه: "بعد تأكيد وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة )، سيتم يوم غد وضع حجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار العوادي في البيان، أن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضًا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق"، مضيفا أن "هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".وكان رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، قد أعلن، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة، مشددا على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20230804/العراق-ينفي-التنازل-عن-أراض-لصالح-إيران-للشروع-في-الربط-السككي-1079781539.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073256770_0:964:2048:2500_1920x0_80_0_0_f9135669e37c7b89a310209ae7c14648.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق, إيران, أخبار إيران, الأخبار

العراق يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران

12:12 GMT 01.09.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
تابعنا عبرTelegramNabd
قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الجمعة، إنه من المقرر وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي (البصرة - شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين بلاده وإيران، غدا السبت.
بغداد - سبوتنيك. ونشر باسم العوادي بيانا أكد فيه: "بعد تأكيد وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة )، سيتم يوم غد وضع حجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
قطار في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
العراق ينفي التنازل عن أراض لصالح إيران للشروع في الربط السككي
4 أغسطس, 09:07 GMT
وأشار العوادي في البيان، أن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضًا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق"، مضيفا أن "هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".
وكان رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، قد أعلن، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة، مشددا على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".
ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала