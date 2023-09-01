https://sputnikarabic.ae/20230901/العراق-يضع-حجر-الأساس-لمشروع-الربط-السككي-مع-إيران-1080610211.html

العراق يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران

العراق يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الجمعة، إنه من المقرر وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي (البصرة - شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T12:12+0000

2023-09-01T12:12+0000

2023-09-01T12:12+0000

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بغداد - سبوتنيك. ونشر باسم العوادي بيانا أكد فيه: "بعد تأكيد وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة )، سيتم يوم غد وضع حجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار العوادي في البيان، أن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضًا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق"، مضيفا أن "هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".وكان رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، قد أعلن، في 6 نيسان/ أبريل الماضي، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة، مشددا على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.

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