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https://sputnikarabic.ae/20230901/بوتين-يؤكد-عقد-لقاء-مع-شي-جين-بينغ-في-القريب-العاجل-1080613954.html
بوتين يؤكد عقد لقاء مع شي جين بينغ في القريب العاجل
بوتين يؤكد عقد لقاء مع شي جين بينغ في القريب العاجل
أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه سيعقد قريبًا اجتماعًا مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ، لبحث جملة أمور بينها تطوير الروابط الإنسانية. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T15:21+0000
2023-09-01T15:21+0000
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وقال بوتين خلال درس مفتوح تحت عنوان "الحديث حول الأهم": "قريبا جدًا سيكون لدينا حدث، سنعقد اجتماعًا مع رئيس جمهورية الصين. يناديني بصديقه، ويسعدني أن أسميه صديقي، لأنه شخص يعمل الكثير من أجل تطوير الروابط والعلاقات الروسية الصينية، في مختلف المجالات".زار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الماضي، والتقى خلال زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الرئيسان الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مبادرة السلام الصينية الأخيرة، من بين قضايا أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الكرملين-بوتين-وأردوغان-يجريان-محادثات-في-سوتشي-الشهر-الجاري-1080607590.html
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روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

بوتين يؤكد عقد لقاء مع شي جين بينغ في القريب العاجل

15:21 GMT 01.09.2023
© Sputnik . Pavel Byrkin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قصر الكرملين 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Pavel Byrkin
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أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه سيعقد قريبًا اجتماعًا مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ، لبحث جملة أمور بينها تطوير الروابط الإنسانية.
وقال بوتين خلال درس مفتوح تحت عنوان "الحديث حول الأهم": "قريبا جدًا سيكون لدينا حدث، سنعقد اجتماعًا مع رئيس جمهورية الصين. يناديني بصديقه، ويسعدني أن أسميه صديقي، لأنه شخص يعمل الكثير من أجل تطوير الروابط والعلاقات الروسية الصينية، في مختلف المجالات".

وأضاف بوتين: "نتطلع إلى تطوير العلاقات والروابط الروسية الصينية، وسنناقش معه بالتأكيد ما يمكن القيام به في هذا الاتجاه، في اتجاه تطوير الاتصالات الإنسانية".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
الكرملين: بوتين وأردوغان يجريان محادثات في سوتشي قريبا
10:32 GMT
زار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، روسيا، في الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الماضي، والتقى خلال زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الرئيسان الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مبادرة السلام الصينية الأخيرة، من بين قضايا أخرى.
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