https://sputnikarabic.ae/20230901/روسيا-تدعو-المنظمات-الدولية-إلى-التحرك-إزاء-التهديدات-بطرد-الروس-من-لاتفيا-1080616590.html

روسيا تدعو المنظمات الدولية إلى التحرك إزاء التهديدات بطرد الروس من لاتفيا

روسيا تدعو المنظمات الدولية إلى التحرك إزاء التهديدات بطرد الروس من لاتفيا

صرّح كيريل فيشينسكي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان الروسية المعنية بالتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا"... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T17:12+0000

2023-09-01T17:12+0000

2023-09-01T17:24+0000

روسيا

لاتفيا

العالم

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وقال فيشينسكي لوكالة "سبوتنيك": "في لاتفيا، كما تعلمون، هناك ما يصل إلى ستة آلاف مواطن روسي أجبروا على إجراء امتحان في اللغة اللاتفية من أجل تأكيد تصريح إقامتهم، وهو المعيار الذي قدمه البرلمان اللاتفي حرفيًا، في نهاية العام الماضي، ولم يجتازوا هذا الامتحان وهم مهددون بالطرد من لاتفيا، وفقا للتشريع الجديد".وتابع: "توجهنا إلى زملائنا والناشطين وموظفي "روس سوترود نيشيستفو" لطلب دعم جهودنا وإطلاقنا حملة لجمع التوقيعات خارج روسيا. اليوم نرسل الدفعة الأولى من الرسائل لدعم مناشداتنا لهؤلاء المسؤولين الثلاثة الكبار. لقد تلقينا الدعم من أشخاص من بلدان مختلفة: صربيا والهند وممثلي الجالية الروسية في مولدوفا، أشخاص من كازاخستان وبلجيكا وأمريكا اللاتينية - أكثر من 15 دولة".ويترتب على النداء أن الطرد القسري في الغالب يهدد كبار السن الذين يعيشون في لاتفيا، منذ زمن الاتحاد السوفيتي، بحسب الوثيقة.وجاء في النص: "لقد خلقت سنوات عملهم العديدة القاعدة الاقتصادية لهذا البلد، وحتى خريف العام الماضي، لم تكن تشريعات لاتفيا، تلزمهم بإجراء أي اختبارات لغوية لتأكيد إمكانية العيش بالجنسية الروسية في الجمهورية". وشددت اللجنة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان الروسية على أنه "في الأساس، يُطلب من الروس ليس فقط إجراء اختبارات اللغة، ولكن أيضًا الإبلاغ عن آرائهم السياسية والإدانة الموثقة لأفعال روسيا".وأضاف نص الوثيقة أن "تصرفات ريغا، تتعارض بشكل صارخ مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التابع للأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

https://sputnikarabic.ae/20230829/طرد-لاتفيا-لمواطنين-روس-يتناقض-بشكل-صارخ-مع-أعراف-الأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1080523237.html

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