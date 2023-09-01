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https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-السعودية-أخطرت-روسيا-بأن-اجتماع-جدة-عقد-لإقناع-الجميع-بعدم-جدوى-المفاوضات-دون-موسكو-عاجل-1080606644.html
لافروف: السعودية أبلغتنا أن اجتماع جدة عقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو
لافروف: السعودية أبلغتنا أن اجتماع جدة عقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السعودية أخطرت روسيا بأن اجتماع جدة عُقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T08:38+0000
2023-09-01T09:24+0000
روسيا
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وقال لافروف في هذا الصدد: "أخبرنا أصدقاؤنا السعوديون أنهم يريدون استضافة اجتماع آخر بهذا الشكل في جدة"، مضيفا أن ذلك يتم فقط من أجل إيصال فكرة إلى المشاركين الغربيين وأوكرانيا نفسها إلى أن أي مناقشات ميئوس منها تماما دون مشاركة روسيا.وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الدبلوماسية الروسية، بمناسبة بدء العام الدراسي: "موسكو علمت بالنداء الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، لإرسال ممثليه إلى اجتماعات مجموعات العمل عبر الإنترنت حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي".وأكد لافروف في هذا السياق، أن هذا أمر غير مقبول، قائلا: "لقد رأيت السيد غوتيريش في جوهانسبورغ، على هامش قمة "بريكس"، وقلت له بصراحة بأن هذا ينتهك جميع مبادئ عمل الأمانة، لأنها وفقًا للميثاق، يجب أن تكون محايدة ولا ينبغي أن تتلقى تعليمات من أي حكومة".
https://sputnikarabic.ae/20230827/لافروف-موقف-بريكس-داخل-مجموعة-العشرين-سيصبح-أقوى-بعد-التوسع-الجديد-1080460176.html
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روسيا

لافروف: السعودية أبلغتنا أن اجتماع جدة عقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو

08:38 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 09:24 GMT 01.09.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السعودية أخطرت روسيا بأن اجتماع جدة عُقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو.
وقال لافروف في هذا الصدد: "أخبرنا أصدقاؤنا السعوديون أنهم يريدون استضافة اجتماع آخر بهذا الشكل في جدة"، مضيفا أن ذلك يتم فقط من أجل إيصال فكرة إلى المشاركين الغربيين وأوكرانيا نفسها إلى أن أي مناقشات ميئوس منها تماما دون مشاركة روسيا.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
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27 أغسطس, 12:21 GMT
وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الدبلوماسية الروسية، بمناسبة بدء العام الدراسي: "موسكو علمت بالنداء الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، لإرسال ممثليه إلى اجتماعات مجموعات العمل عبر الإنترنت حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي".
وأكد لافروف في هذا السياق، أن هذا أمر غير مقبول، قائلا: "لقد رأيت السيد غوتيريش في جوهانسبورغ، على هامش قمة "بريكس"، وقلت له بصراحة بأن هذا ينتهك جميع مبادئ عمل الأمانة، لأنها وفقًا للميثاق، يجب أن تكون محايدة ولا ينبغي أن تتلقى تعليمات من أي حكومة".
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