https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-السعودية-أخطرت-روسيا-بأن-اجتماع-جدة-عقد-لإقناع-الجميع-بعدم-جدوى-المفاوضات-دون-موسكو-عاجل-1080606644.html

لافروف: السعودية أبلغتنا أن اجتماع جدة عقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو

لافروف: السعودية أبلغتنا أن اجتماع جدة عقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن السعودية أخطرت روسيا بأن اجتماع جدة عُقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو. 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T08:38+0000

2023-09-01T08:38+0000

2023-09-01T09:24+0000

روسيا

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وقال لافروف في هذا الصدد: "أخبرنا أصدقاؤنا السعوديون أنهم يريدون استضافة اجتماع آخر بهذا الشكل في جدة"، مضيفا أن ذلك يتم فقط من أجل إيصال فكرة إلى المشاركين الغربيين وأوكرانيا نفسها إلى أن أي مناقشات ميئوس منها تماما دون مشاركة روسيا.وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الدبلوماسية الروسية، بمناسبة بدء العام الدراسي: "موسكو علمت بالنداء الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، لإرسال ممثليه إلى اجتماعات مجموعات العمل عبر الإنترنت حول "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي".وأكد لافروف في هذا السياق، أن هذا أمر غير مقبول، قائلا: "لقد رأيت السيد غوتيريش في جوهانسبورغ، على هامش قمة "بريكس"، وقلت له بصراحة بأن هذا ينتهك جميع مبادئ عمل الأمانة، لأنها وفقًا للميثاق، يجب أن تكون محايدة ولا ينبغي أن تتلقى تعليمات من أي حكومة".

https://sputnikarabic.ae/20230827/لافروف-موقف-بريكس-داخل-مجموعة-العشرين-سيصبح-أقوى-بعد-التوسع-الجديد-1080460176.html

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