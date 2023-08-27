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https://sputnikarabic.ae/20230827/لافروف-موقف-بريكس-داخل-مجموعة-العشرين-سيصبح-أقوى-بعد-التوسع-الجديد-1080460176.html
لافروف: موقف "بريكس" داخل مجموعة العشرين سيصبح أقوى بعد التوسع الجديد
لافروف: موقف "بريكس" داخل مجموعة العشرين سيصبح أقوى بعد التوسع الجديد
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موقف "بريكس" في مجموعة العشرين سيتعزز مع التوسع الجديد، وستنسق روسيا مواقفها مع الأعضاء الجدد على المنصات الدولية. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T12:21+0000
2023-08-27T12:21+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
مجموعة العشرين
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وقال لافروف في تصريحات على التليفزيون الروسي: "مواقف مجموعة "بريكس" التي توسعت بالفعل ستتعزز في مجموعة العشرين، فلدينا الآن هناك السعودية والأرجنتين".عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/آب، برئاسة جنوب أفريقيا.وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي،سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.وخلال القمة أكّد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230824/لافروف-بريكس-أصبحت-فريق-كرة-قدم-1080388043.html
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روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, مجموعة العشرين
روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, مجموعة العشرين

لافروف: موقف "بريكس" داخل مجموعة العشرين سيصبح أقوى بعد التوسع الجديد

12:21 GMT 27.08.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . POOL
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صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موقف "بريكس" في مجموعة العشرين سيتعزز مع التوسع الجديد، وستنسق روسيا مواقفها مع الأعضاء الجدد على المنصات الدولية.
وقال لافروف في تصريحات على التليفزيون الروسي: "مواقف مجموعة "بريكس" التي توسعت بالفعل ستتعزز في مجموعة العشرين، فلدينا الآن هناك السعودية والأرجنتين".
عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/آب، برئاسة جنوب أفريقيا.
وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي،سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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وخلال القمة أكّد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.
وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.
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