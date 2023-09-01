https://sputnikarabic.ae/20230901/مصدر-تركيا-ترى-أن-أي-طرق-بديلة-لتصدير-الحبوب-الأوكرانية-محفوفة-بالمخاطر-1080603449.html
مصدر: تركيا ترى أن أي "طرق بديلة" لتصدير الحبوب الأوكرانية محفوفة بالمخاطر
مصدر: تركيا ترى أن أي "طرق بديلة" لتصدير الحبوب الأوكرانية محفوفة بالمخاطر
أكد مصدر مشارك في المفاوضات الجارية لإحياء "صفقة الحبوب"، أن تركيا والأمم المتحدة أُحيطتا علما بمقترح إنشاء "ممر بديل" لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر نهر... 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T04:27+0000
2023-09-01T04:27+0000
2023-09-01T05:22+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "لقد أُحطنا علما بهذا المشروع والمناقشات الجارية حوله، لكننا قلنا على الفور إن أي طرق بديلة محفوفة بالمخاطر، وهناك هواجس كبيرة لا سيما في ظل تصاعد التوتر في منطقة البحر الأسود".كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال أمس الخميس، إنه لا توجد نتائج محددة للمناقشة بشأن "اتفاق الحبوب"، وموسكو مستعدة لاستئنافها فورًا بعد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا.يذكر أن "اتفاق الحبوب" أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق المتعلق بالجانب الروسي.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها"، لافتًا إلى أنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفِ بوعودها".
https://sputnikarabic.ae/20230901/مصدر-مقترحات-تركيا-والأمم-المتحدة-لإحياء-صفقة-الحبوب-لا-تضمن-عودة-روسيا-إلى-الاتفاق--عاجل-1080603182.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
مصدر: تركيا ترى أن أي "طرق بديلة" لتصدير الحبوب الأوكرانية محفوفة بالمخاطر
04:27 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 05:22 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أكد مصدر مشارك في المفاوضات الجارية لإحياء "صفقة الحبوب"، أن تركيا والأمم المتحدة أُحيطتا علما بمقترح إنشاء "ممر بديل" لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر نهر الدانوب، مشيرا إلى أن تركيا اعتبرت أن أي طرق بديلة لتصدير الحبوب محفوفة بالمخاطر.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "لقد أُحطنا علما بهذا المشروع والمناقشات الجارية حوله، لكننا قلنا على الفور إن أي طرق بديلة محفوفة بالمخاطر، وهناك هواجس كبيرة لا سيما في ظل تصاعد التوتر في منطقة البحر الأسود".
وأشار المصدر إلى أن الجانب التركي يركز على استئناف "صفقة الحبوب" بصيغتها الأصلية، وأن العمل جار في هذا الاتجاه
.
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال أمس الخميس، إنه لا توجد نتائج محددة للمناقشة بشأن "اتفاق الحبوب"، وموسكو مستعدة لاستئنافها فورًا بعد استيفاء الشروط المتعلقة بروسيا.
يذكر أن "اتفاق الحبوب" أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب
الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق المتعلق بالجانب الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "شروط الاتفاق
مع روسيا لم يتم الالتزام بها"، لافتًا إلى أنه "على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفِ بوعودها".