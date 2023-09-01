https://sputnikarabic.ae/20230901/مقاتلو-القبائل-العربية-يسيطرون-على-البلدات-المحيطة-بأكبر-القواعد-الأمريكية-شرقي-سوريا-1080621725.html

مقاتلو القبائل العربية يسيطرون على البلدات المحيطة بأكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا

مقاتلو القبائل العربية يسيطرون على البلدات المحيطة بأكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا

دخلت المعارك الدائرة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي يومها السادس، وسجل اليوم السادس خسائر كبيرة في صفوف "قسد"، بالتوازي مع... 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T19:21+0000

2023-09-01T19:21+0000

2023-09-01T19:21+0000

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واتسعت رقعة المعارك، مساء اليوم، إلى القرى التي يقطنها غالبية من أبناء قبيلة "العكيدات" في ريف المحافظة الشرقي، لا سيما تلك التي تعد مداخل رئيسية للقاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل العمر "النفطي".ونجح أبناء العشائر العربية في السيطرة على بلدة ذيبان المحاذية لحقل العمر أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في دير الزور، وألحقت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات "قسد"، وتم تدمير عدد من سيارات "الهمر" وعربات "هامفي" وهي عربات أمريكية الصنع، وحاولت "قسد" استعادة البلدة من أبناء العشائر باستخدام الطائرات المسيرة في قصف البلدة مما خلف خسائر بشرية في صفوف المدنيين وسقط أكثر من 8 أشخاص من أبناء البلدة.وأعلن مقاتلو العشائر العربية في ريف دير الزور سيطرتهم على بلدة هجين بعد السيطرة على مباني ومقرات عسكرية تابعة لعناصر "قسد" وتم اغتنام ذخائر وسيارات وعربات عسكرية، إضافة إلى أسر عدد من عناصر "قسد" لتكون "هجين" أحد أكبر مدن ريف دير الزور الشرقي تحت سيطرة أبناء العشائر العربية.وتوجه شيوخ العشائر العربية في دير الزور والحسكة عبر بيانات أصدروها على صفحات التواصل الاجتماعي بدعوة أبناء العشائر العربية إلى توحيد الصف ومواصلة الدفاع عن النفس ضد قوات "قسد" المدعومة أمريكيّا في ريف دير الزور، وعبّروا عن دعمهم لعشيرة "العكيدات"، وتأتي هذه الاشتباكات على خلفية اعتقال قائد المجلس العسكري في دير الزور، أحمد الخبيل، من قبل عناصر "قسد" في الحسكة.

https://sputnikarabic.ae/20230901/أطفال-يلهون-بـهمر-من-مخلفات-اشتباكات-المسلحين-الموالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-فيديو-1080609663.html

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