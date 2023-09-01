https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-المالية-الإثيوبي-يكشف-عن-فوائد-كثيرة-تجنيها-بلاده-من-عضوية-بريكس-1080617930.html
وزير المالية الإثيوبي يكشف عن فوائد كثيرة تجنيها بلاده من عضوية "بريكس"
وزير المالية الإثيوبي يكشف عن فوائد كثيرة تجنيها بلاده من عضوية "بريكس"
صرّح وزير الدولة الإثيوبي للشؤون المالية، أيوب تيكالين، أن انضمام بلاده لـ"بريكس" سيكون له دور مهم في جلب المزيد من التمويل والتكنولوجيا والتنمية إلى إثيوبيا. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T17:38+0000
2023-09-01T17:38+0000
2023-09-01T17:38+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
أخبار إثيوبيا
العالم
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وقال تيكالين في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: "إثيوبيا ستواصل العمل مع كل دولة من مجموعة "بريكس" ومؤسسة مالية لتحقيق مصالحها ومنافعها".وتابع: "قبول عضوية إثيوبيا يظهر أيضًا الإمكانات الشاملة للبلاد ومكانتها وآمالها".ولفت تيكالين إلى أن القدرة التكنولوجية لهذه المؤسسات، وتمويل التنمية من بنك التنمية الجديد، والعلاقات مع بلادنا "تمثل قدرة وقوة إضافية".عُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وعززت "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية، وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى التكتل ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11، وستلتحق هذه الدول بالمجموعة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230901/خبراء-روس-وأجانب-يناقشون-نتائج-قمة-بريكس-1080608688.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, العالم
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار إثيوبيا, العالم
وزير المالية الإثيوبي يكشف عن فوائد كثيرة تجنيها بلاده من عضوية "بريكس"
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صرّح وزير الدولة الإثيوبي للشؤون المالية، أيوب تيكالين، أن انضمام بلاده لـ"بريكس" سيكون له دور مهم في جلب المزيد من التمويل والتكنولوجيا والتنمية إلى إثيوبيا.
وقال تيكالين في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية: "إثيوبيا ستواصل العمل مع كل دولة من مجموعة "بريكس" ومؤسسة مالية لتحقيق مصالحها ومنافعها".
وأكد تيكالين أن انضمام إثيوبيا إلى "بريكس" يمثل فرصة إضافية ومحركًا للوصول المالي والتكنولوجي والتنمية للبلاد.
وتابع: "قبول عضوية إثيوبيا يظهر أيضًا الإمكانات الشاملة للبلاد ومكانتها وآمالها".
ولفت تيكالين إلى أن القدرة التكنولوجية لهذه المؤسسات، وتمويل التنمية من بنك التنمية الجديد، والعلاقات مع بلادنا "تمثل قدرة وقوة إضافية".
وأكد تيكالين أن بلاده مستعدة للمساهمة بما هو متوقع منها لمجموعة "بريكس" والاستفادة من الكتلة.
عُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وعززت "بريكس" صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها دول عربية، وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، موافقة مجموعة "بريكس" على انضمام الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى التكتل ليرتفع عدد الأعضاء إلى 11، وستلتحق هذه الدول بالمجموعة اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2024.