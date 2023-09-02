https://sputnikarabic.ae/20230902/الدبيبة-عهد-الحروب-في-ليبيا-ولى-ولن-يعود-1080634809.html

الدبيبة: عهد الحروب في ليبيا ولى ولن يعود

الدبيبة: عهد الحروب في ليبيا ولى ولن يعود

أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، "الوقوف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن الوطن والمواطن". 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T11:22+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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ووفقا لمنصة "حكومتنا" على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال الدبيبة في حفل تخرج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب، إن "عهد الحروب ولى ولن يعود في ليبيا مرة أخرى".وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.كما تعاني البلاد من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق.وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230823/بدء-الاجتماعات-التحضيرية-للمصالحة-الليبية-الأحد-المقبل-في-البيضاء-شرقي-البلاد-1080356848.html

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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة