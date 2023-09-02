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الدبيبة: عهد الحروب في ليبيا ولى ولن يعود
الدبيبة: عهد الحروب في ليبيا ولى ولن يعود
أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، "الوقوف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن الوطن والمواطن". 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T11:22+0000
2023-09-02T11:22+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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ووفقا لمنصة "حكومتنا" على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال الدبيبة في حفل تخرج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب، إن "عهد الحروب ولى ولن يعود في ليبيا مرة أخرى".وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.كما تعاني البلاد من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق.وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230823/بدء-الاجتماعات-التحضيرية-للمصالحة-الليبية-الأحد-المقبل-في-البيضاء-شرقي-البلاد-1080356848.html
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أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة

الدبيبة: عهد الحروب في ليبيا ولى ولن يعود

11:22 GMT 02.09.2023
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Yousef Murad
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أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، "الوقوف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن ويزعزع أمن الوطن والمواطن".
ووفقا لمنصة "حكومتنا" على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، قال الدبيبة في حفل تخرج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب، إن "عهد الحروب ولى ولن يعود في ليبيا مرة أخرى".
وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.
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23 أغسطس, 14:05 GMT
كما تعاني البلاد من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين في البلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق.
وحكومة أخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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