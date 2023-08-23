https://sputnikarabic.ae/20230823/بدء-الاجتماعات-التحضيرية-للمصالحة-الليبية-الأحد-المقبل-في-البيضاء-شرقي-البلاد-1080356848.html
بدء الاجتماعات التحضيرية للمصالحة الليبية الأحد المقبل في البيضاء شرقي البلاد
بدء الاجتماعات التحضيرية للمصالحة الليبية الأحد المقبل في البيضاء شرقي البلاد
يفتتح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الجلسة الأولى لعمل اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية الليبية، خلال الاجتماع المرتقب الأحد المقبل، في... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T14:05+0000
2023-08-23T14:05+0000
2023-08-23T14:05+0000
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بنغازي- سبوتنيك. وأوضحت متحدثة المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "نائب رئيس المجلس الرئاسي سيحضر اجتماع اللجنة التحضيرية المقرر عقدها الأحد المقبل، في مدينة البيضاء شرقي البلاد، وسيفتتح الجلسة الأولى لعمل اللجنة".وأكدت المتحدثة أنه من المنتظر أن "يشارك في الاجتماع التحضيري مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية، وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا".يذكر أن وهيبة كانت قد أعلنت، لـ"سبوتنيك" في 20 يوليو/ تموز الجاري انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية في جمهورية الكونغو بالعاصمة برازافيل، مؤكدةً أن اللجنة التحضرية ستبدأ أعمالها في ليبيا بمشاركة كل الأطياف والأطراف الليبية السياسية والاجتماعية لوضع ترتيبات وتجهيز لعقد المؤتمر الجامع.وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.كما تعاني من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين بالبلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وأخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, فتحي باشاغا, الكونغو
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, فتحي باشاغا, الكونغو
بدء الاجتماعات التحضيرية للمصالحة الليبية الأحد المقبل في البيضاء شرقي البلاد
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يفتتح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، الجلسة الأولى لعمل اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية الليبية، خلال الاجتماع المرتقب الأحد المقبل، في مدينة البيضاء.
بنغازي- سبوتنيك. وأوضحت متحدثة المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "نائب رئيس المجلس الرئاسي سيحضر اجتماع اللجنة التحضيرية المقرر عقدها الأحد المقبل، في مدينة البيضاء شرقي البلاد، وسيفتتح الجلسة الأولى لعمل اللجنة".
ولفتت وهيبة أن "اللجنة تعتزم مناقشة التحضيرات والتجهيزات لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية".
وأكدت المتحدثة أنه من المنتظر أن "يشارك في الاجتماع التحضيري مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية، وسفيرة الاتحاد الأفريقي
لدى ليبيا".
يذكر أن وهيبة كانت قد أعلنت، لـ"سبوتنيك" في 20 يوليو/ تموز الجاري انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية في جمهورية الكونغو بالعاصمة برازافيل، مؤكدةً أن اللجنة التحضرية ستبدأ أعمالها في ليبيا بمشاركة كل الأطياف والأطراف الليبية السياسية والاجتماعية لوضع ترتيبات وتجهيز لعقد المؤتمر الجامع.
وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.
كما تعاني من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين بالبلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان
برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وأخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.