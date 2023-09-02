عربي
https://sputnikarabic.ae/20230902/العراق-السوداني-يصدر-توجيها-جديدا-بشأن-أحداث-كركوك-1080642739.html
رئيس وزراء العراق يوجه بفرض حظر للتجوال في كركوك إثر إعمال شغب
رئيس وزراء العراق يوجه بفرض حظر للتجوال في كركوك إثر إعمال شغب
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القوات الأمنية في محافظة كركوك ببسط الأمن وفرض سلطة القانون في المدينة. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T17:02+0000
2023-09-02T19:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d623cbb366b283dccb7396ea6e921ef6.jpg
ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبد الله، أن شياع السوداني قد أصدر أوامر للقوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن تكون القوات الأمنية "حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية".وأمر السوداني بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق والبلدات والمدن التي شهدت أعمال شغب بهدف تفتيشها بالشكل الدقيق، داعيا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".وكانت قيادة شرطة محافظة كركوك العراقية قد قررت فرض حظر تجوال في المحافظة، وذلك على خلفية التوترات التي وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.
https://sputnikarabic.ae/20230817/خبير-أمني-لـسبوتنيك-التحذيرات-الدولية-من-عودة-داعش-قد-تحمل-أهدافا-أخرى-1080185301.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9adb515b37e491ab98128a438f7f90d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

رئيس وزراء العراق يوجه بفرض حظر للتجوال في كركوك إثر إعمال شغب

17:02 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 19:21 GMT 02.09.2023)
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالعراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبرTelegramNabd
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، القوات الأمنية في محافظة كركوك ببسط الأمن وفرض سلطة القانون في المدينة.
ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبد الله، أن شياع السوداني قد أصدر أوامر للقوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
خبير أمني لـ"سبوتنيك": التحذيرات الدولية من عودة "داعش" قد تحمل أهدافا أخرى
17 أغسطس, 20:59 GMT
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن تكون القوات الأمنية "حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية".
وأمر السوداني بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق والبلدات والمدن التي شهدت أعمال شغب بهدف تفتيشها بالشكل الدقيق، داعيا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وكانت قيادة شرطة محافظة كركوك العراقية قد قررت فرض حظر تجوال في المحافظة، وذلك على خلفية التوترات التي وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала