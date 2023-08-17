https://sputnikarabic.ae/20230817/العراق-يناشد-المجتمع-الدولي-مساعدته-في-مكافحة-المخدرات-1080178856.html

العراق يناشد المجتمع الدولي مساعدته في مكافحة المخدرات

العراق يناشد المجتمع الدولي مساعدته في مكافحة المخدرات

اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، المخدرات بمثابة تحدٍّ جديد في بلاده لا يقل عن تحدي الإرهاب. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T15:17+0000

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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس، عن بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن قاسم الأعرجي استقبل السفيرة الأسترالية في بغداد، بولا غانلي، مشددا خلال اللقاء على أهمية مساعدة المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة المخدرات.وذكر بيان مستشار الأمن القومي العراقي أن لقاء قاسم الأعرجي وبولا غانلي قد بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى رأسها ملف مخيم الهول السوري، حيث دعا قاسم الأعرجي الدول إلى سحب رعاياها من المخيم تمهيدا لإنهائه، في وقت بحث المسؤول العراقي سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات مع السفيرة الأسترالية لدى بلاده.وشدد قاسم الأعرجي على "أهمية مساعدة المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة المخدرات التي تمثل تحديا جديدا لا يقل عن تحدي الإرهاب"، مؤكدا أن "العراق امتلك خبرات كبيرة خلال حربه ضد الإرهاب".وفي سياق متصل، تمكنت وكالة الاستخبارات العراقية، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، من القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات ومتعاطين خلال أسبوع واحد.وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في إحصائية صادرة عنها: "بلغ مجموع العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري 86 إرهابيا، كما شملت عمليات القبض أيضا 318 من تجار المخدرات والمتعاطين".ويشار إلى أن مخيم الهول في ريف الحسكة السورية يقع بالقرب من الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له.ويضم مخيم الهول عموما حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألفا و196 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) الأجانب، إذ يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20230722/العراق-القبض-على-404-إرهابيين-وتجار-مخدرات-خلال-أسبوع-1079301853.html

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