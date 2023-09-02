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https://sputnikarabic.ae/20230902/انفجار-عبوة-ناسفة-جنوبي-ريف-دمشق-يسفر-عن-إصابة-أحد-عناصر-الأمن-السوري-1080630211.html
انفجار عبوة ناسفة جنوبي ريف دمشق يسفر عن إصابة أحد عناصر الأمن السوري
انفجار عبوة ناسفة جنوبي ريف دمشق يسفر عن إصابة أحد عناصر الأمن السوري
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بإصابة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في ريف دمشق الجنوبي. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T09:51+0000
2023-09-02T09:51+0000
العالم العربي
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وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن "أحد عناصر قوى الأمن الداخلي أصيب بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا بريف دمشق الجنوبي".وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد أعلنت، أواخر تموز/يوليو الماضي، انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة بمنطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، ما أسفر عن وقوع إصابات بحسب المعلومات الأولية.وقالت الهيئة العامة السورية للإذاعة والتلفزيون: "انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة بالسيدة زينب شارع كوع السودان، والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات جراء التفجير".وقبيل ذلك، انفجرت عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية استهدفت حافلة ركاب فارغة عند دوار الروضة في منطقة السيدة زينب في دمشق، ما أسفر أيضًا عن عدة إصابات.وتشهد مناطق من سوريا حوادث أمنية على الرغم من عمليات التسوية برعاية روسية منذ عام 2018 بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة.
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العالم العربي
العالم العربي

انفجار عبوة ناسفة جنوبي ريف دمشق يسفر عن إصابة أحد عناصر الأمن السوري

09:51 GMT 02.09.2023
© Sputnik . Fias Al-Ahmadالجيش السوري ينتشر في طفس في بريف درعا، سوريا 20 سبتمبر 2021
الجيش السوري ينتشر في طفس في بريف درعا، سوريا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Fias Al-Ahmad
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بإصابة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في ريف دمشق الجنوبي.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن "أحد عناصر قوى الأمن الداخلي أصيب بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة في قرية حينة التابعة لمنطقة قطنا بريف دمشق الجنوبي".
وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قد أعلنت، أواخر تموز/يوليو الماضي، انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة بمنطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، ما أسفر عن وقوع إصابات بحسب المعلومات الأولية.
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أمس, 20:15 GMT
وقالت الهيئة العامة السورية للإذاعة والتلفزيون: "انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارة أجرة بالسيدة زينب شارع كوع السودان، والمعلومات الأولية تشير لوقوع إصابات جراء التفجير".
وقبيل ذلك، انفجرت عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية استهدفت حافلة ركاب فارغة عند دوار الروضة في منطقة السيدة زينب في دمشق، ما أسفر أيضًا عن عدة إصابات.
وتشهد مناطق من سوريا حوادث أمنية على الرغم من عمليات التسوية برعاية روسية منذ عام 2018 بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة.
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