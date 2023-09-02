https://sputnikarabic.ae/20230902/برشلونة-يعلن-استعارة-جواو-كانسيلو-حتى-2024-1080626367.html
برشلونة يعلن "استعارة" جواو كانسيلو حتى 2024
برشلونة يعلن "استعارة" جواو كانسيلو حتى 2024
أعلن نادي برشلونة توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن استعارة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T06:47+0000
2023-09-02T06:47+0000
2023-09-02T06:47+0000
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وذكر برشلونة، في بيان مساء يوم الجمعة، أن كانسيلو انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.وأضاف البيان أنه لا يوجد خيار الشراء في صفقة كانسيلو.من جانبه، قال كانسيلو في فيديو نشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "أنا متحمس جدا لوجودي هنا، العديد من اللاعبين الذين يمثلون قدوتي، قد لعبوا هنا، وكان ذلك أحد أحلامي".واختتم: "أنا متأكد من أنه سيكون موسما رائعا للغاية وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق".يذكر أن كانسيلو بدأ مسيرته مع بنفيكا البرتغالي ثم لعب مع فالنسيا وقضى موسما مع إنتر ميلان وآخر في يوفنتوس.في عام 2019، انتقل كانسيلو إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، حيث أمضى 3 مواسم ونصف، ولعب النصف الأخير من موسم 2022/23 على سبيل الإعارة مع العملاق الألماني بايرن ميونخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, أخبار كرة القدم
رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, نادي برشلونة, أخبار كرة القدم
برشلونة يعلن "استعارة" جواو كانسيلو حتى 2024
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أعلن نادي برشلونة توصله إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بشأن استعارة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.
وذكر برشلونة
، في بيان مساء يوم الجمعة، أن كانسيلو انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 30 يونيو/ حزيران 2024.
وأضاف البيان أنه لا يوجد خيار الشراء في صفقة كانسيلو.
من جانبه، قال كانسيلو في فيديو نشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "أنا متحمس جدا لوجودي هنا، العديد من اللاعبين الذين يمثلون قدوتي، قد لعبوا هنا، وكان ذلك أحد أحلامي".
واختتم: "أنا متأكد من أنه سيكون موسما رائعا للغاية وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق".
يذكر أن كانسيلو بدأ مسيرته مع بنفيكا البرتغالي ثم لعب مع فالنسيا وقضى موسما مع إنتر ميلان وآخر في يوفنتوس.
في عام 2019، انتقل كانسيلو إلى الدوري الإنجليزي
عبر بوابة مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، حيث أمضى 3 مواسم ونصف، ولعب النصف الأخير من موسم 2022/23 على سبيل الإعارة مع العملاق الألماني بايرن ميونخ.