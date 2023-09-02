https://sputnikarabic.ae/20230902/قائد-بالجيش-الإيراني-سنعلن-عن-إنجاز-عسكري-جديد-قريبا-1080643233.html

قائد بالجيش الإيراني: سنعلن عن إنجاز عسكري جديد قريبا

قائد بالجيش الإيراني: سنعلن عن إنجاز عسكري جديد قريبا

تستعد إيران لإزاحة الستار عن رادار جديد سيساهم في تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي والطائرات المسيرة. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T18:34+0000

2023-09-02T18:34+0000

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جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد رضا خواجه، مساعد قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم السبت.ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات خواجه تأتي بمناسبة يوم الدفاع الجوي في إيران، الذي تم الاحتفال به أمس الجمعة.ولفت خواجه إلى أن الرادار الجديد تم تطويره بالتعاون بين الجيش والصناعات الدفاعية ومراكز الأبحاث الجامعية، مشيرا إلى أنه سيتم استخدامه على الطائرات المسيرة.وأوضح المسؤول العسكري الإيراني إلى أن الرادارات تمثل أحد أركان سلاح الجو الرئيسية التي تقوم بعملها لحماية أجواء البلاد من خلال الرصد والاعتراض والاشتباك مع الهدف وتدميره. وأوضح رضا خواجه أن الرادار الجديد من طراز "أو تي إتش"، مشيرا إلى أن عدد قليل من دول العالم يمتلك رادارات مماثلة.

https://sputnikarabic.ae/20230827/الجيش-الإيراني-يقول-إنه-قد-يضع-منظومات-دفاع-جوي-في-دول-أخرى-عند-الضرورة-1080464904.html

https://sputnikarabic.ae/20230827/الجيش-الإيراني-يقول-إنه-قد-يضع-منظومات-دفاع-جوي-في-دول-أخرى-عند-الضرورة-1080464904.html

https://sputnikarabic.ae/20230823/يمكنها-الطيران-2000-كيلو-متر-وزير-الدفاع-الإيراني-يكشف-تفاصيل-الطائرة-المسيرة-الاستثنائية-1080343228.html

https://sputnikarabic.ae/20230823/يمكنها-الطيران-2000-كيلو-متر-وزير-الدفاع-الإيراني-يكشف-تفاصيل-الطائرة-المسيرة-الاستثنائية-1080343228.html

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