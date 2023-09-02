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https://sputnikarabic.ae/20230902/مقتل-قيادي-في-قسد-بغارة-تركية-شرقي-سوريا--1080642590.html
مقتل قيادي في "قسد" بغارة تركية شرقي سوريا
مقتل قيادي في "قسد" بغارة تركية شرقي سوريا
قتل مسلح من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وأصيب آخر، كحصيلة أولية لاستهداف جوي جديد عبر طائرة مسيرة تركية شرقي سوريا. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T16:57+0000
2023-09-02T16:57+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن مسلحا من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتل وأصيب مرافقه، نتيجة استهداف طائرة مسيرة تركية، لسيارة لهم على الطريق العام الواصل بين بلدة معبدة - تل جمان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.وتابعت المصادر أن الاستهداف أدى لاحتراق وأضرار مادية في الموقع، مع معلومات أن القتيل من قياديي قوات "قسد" من جنسية غير سورية.وبذلك، يرتفع عداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة قوات "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا إلى مايقارب 50 استهدافا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر 55 مسلحا بينهم قياديين من جنسيات أجنبية، بالإضافة لإصابة أكثر من 51 شخصا بجراح متفاوتة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/متزعم-جبهة-النصرة-يستنفر-مقاتليه-لنصرة-قسد-في-دير-الزور-1080623007.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

مقتل قيادي في "قسد" بغارة تركية شرقي سوريا

16:57 GMT 02.09.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaمقتل قيادي في "قسد" بغارة تركية شرقي سوريا
مقتل قيادي في قسد بغارة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حصري
قتل مسلح من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وأصيب آخر، كحصيلة أولية لاستهداف جوي جديد عبر طائرة مسيرة تركية شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن مسلحا من قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قتل وأصيب مرافقه، نتيجة استهداف طائرة مسيرة تركية، لسيارة لهم على الطريق العام الواصل بين بلدة معبدة - تل جمان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.
جبهة النصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
متزعم "جبهة النصرة" يستنفر مقاتليه لنصرة "قسد" في دير الزور
أمس, 20:31 GMT
وتابعت المصادر أن الاستهداف أدى لاحتراق وأضرار مادية في الموقع، مع معلومات أن القتيل من قياديي قوات "قسد" من جنسية غير سورية.
وبذلك، يرتفع عداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة قوات "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا إلى مايقارب 50 استهدافا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل أكثر 55 مسلحا بينهم قياديين من جنسيات أجنبية، بالإضافة لإصابة أكثر من 51 شخصا بجراح متفاوتة.
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