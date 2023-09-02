https://sputnikarabic.ae/20230902/وكالة-تركية-تكشف-تفاصيل-مقترحات-الأمم-المتحدة-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب--1080638425.html

وكالة تركية تكشف تفاصيل مقترحات الأمم المتحدة لروسيا بشأن صفقة الحبوب

وكالة تركية تكشف تفاصيل مقترحات الأمم المتحدة لروسيا بشأن صفقة الحبوب

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، تفاصيل عن مقترحات الأمم المتحدة الجديدة التي تم عرضها على روسيا، وذلك بهدف العودة إلى صفقة الحبوب. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T13:38+0000

2023-09-02T13:38+0000

2023-09-02T13:38+0000

العالم

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وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الحزمة الجديدة من مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب تتضمن إعادة ربط بنك مصرف "روسيلخوزبانك" بنظام "سويفت" وإلغاء تجميد الأصول الروسية في أوروبا المتخصصة بانتاج الأسمدة.وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتضمن مقترحات محددة لتصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق العالمية.ووفقا له، فإنهم سيهيئون الظروف لاستئناف مبادرة البحر الأسود وسيأخذون في الاعتبار متطلبات الجانب الروسي. كما أكد لافروف سابقًا، فإن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد استيفاء جميع النقاط الواردة في مذكرة روسيا والأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230901/الأمم-المتحدة-لم-نتلق-بعد-رد-لافروف-على-مقترحات-غوتيريش-بشأن-صفقة-الحبوب-1080619406.html

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