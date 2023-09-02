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https://sputnikarabic.ae/20230902/وكالة-تركية-تكشف-تفاصيل-مقترحات-الأمم-المتحدة-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب--1080638425.html
وكالة تركية تكشف تفاصيل مقترحات الأمم المتحدة لروسيا بشأن صفقة الحبوب
وكالة تركية تكشف تفاصيل مقترحات الأمم المتحدة لروسيا بشأن صفقة الحبوب
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، تفاصيل عن مقترحات الأمم المتحدة الجديدة التي تم عرضها على روسيا، وذلك بهدف العودة إلى صفقة الحبوب. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T13:38+0000
2023-09-02T13:38+0000
العالم
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وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الحزمة الجديدة من مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب تتضمن إعادة ربط بنك مصرف "روسيلخوزبانك" بنظام "سويفت" وإلغاء تجميد الأصول الروسية في أوروبا المتخصصة بانتاج الأسمدة.وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتضمن مقترحات محددة لتصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق العالمية.ووفقا له، فإنهم سيهيئون الظروف لاستئناف مبادرة البحر الأسود وسيأخذون في الاعتبار متطلبات الجانب الروسي. كما أكد لافروف سابقًا، فإن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد استيفاء جميع النقاط الواردة في مذكرة روسيا والأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الأمم-المتحدة-لم-نتلق-بعد-رد-لافروف-على-مقترحات-غوتيريش-بشأن-صفقة-الحبوب-1080619406.html
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العالم

وكالة تركية تكشف تفاصيل مقترحات الأمم المتحدة لروسيا بشأن صفقة الحبوب

13:38 GMT 02.09.2023
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، تفاصيل عن مقترحات الأمم المتحدة الجديدة التي تم عرضها على روسيا، وذلك بهدف العودة إلى صفقة الحبوب.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الحزمة الجديدة من مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب تتضمن إعادة ربط بنك مصرف "روسيلخوزبانك" بنظام "سويفت" وإلغاء تجميد الأصول الروسية في أوروبا المتخصصة بانتاج الأسمدة.
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتضمن مقترحات محددة لتصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق العالمية.
جلسة مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمم المتحدة: لم نتلق بعد رد لافروف على مقترحات غوتيريش بشأن صفقة الحبوب
أمس, 18:31 GMT
ووفقا له، فإنهم سيهيئون الظروف لاستئناف مبادرة البحر الأسود وسيأخذون في الاعتبار متطلبات الجانب الروسي.
كما أكد لافروف سابقًا، فإن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد استيفاء جميع النقاط الواردة في مذكرة روسيا والأمم المتحدة.
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