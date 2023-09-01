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استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الأمم-المتحدة-لم-نتلق-بعد-رد-لافروف-على-مقترحات-غوتيريش-بشأن-صفقة-الحبوب-1080619406.html
الأمم المتحدة: لم نتلق بعد رد لافروف على مقترحات غوتيريش بشأن صفقة الحبوب
الأمم المتحدة: لم نتلق بعد رد لافروف على مقترحات غوتيريش بشأن صفقة الحبوب
تواصل الأمم المتحدة اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل استئناف مبادرة البحر الأسود. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T18:31+0000
2023-09-01T18:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن المنظمة الأممية لم تتلق ردا رسميا من الجانب الروسي على رسالة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، التي طرح فيها مقترحات لاستئناف المبادرة.في الوقت نفسه، امتنع المسؤول الأممي عن إعطاء تنبؤات بخصوص نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.وأمس الخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقترحات بشأن استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.ومن المتوقع أنها "تلخص نتائج أفكار الأمم المتحدة السابقة التي لم تنجح".يشار إلى أن الوزير لافروف، أوضح في وقت سابق أن روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد الوفاء بجميع النقاط الواردة في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/مصدر-مقترحات-تركيا-والأمم-المتحدة-لإحياء-صفقة-الحبوب-لا-تضمن-عودة-روسيا-إلى-الاتفاق--عاجل-1080603182.html
https://sputnikarabic.ae/20230901/شويغو-يناقش-مع-فيدان-صفقة-الحبوب-والعمل-المشترك-في-سوريا--1080612921.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: لم نتلق بعد رد لافروف على مقترحات غوتيريش بشأن صفقة الحبوب

18:31 GMT 01.09.2023
© Sputnik . Maksim Durnevجلسة مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022
جلسة مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© Sputnik . Maksim Durnev
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تواصل الأمم المتحدة اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل استئناف مبادرة البحر الأسود.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن المنظمة الأممية لم تتلق ردا رسميا من الجانب الروسي على رسالة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، التي طرح فيها مقترحات لاستئناف المبادرة.
في الوقت نفسه، امتنع المسؤول الأممي عن إعطاء تنبؤات بخصوص نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
مصدر: مقترحات تركيا والأمم المتحدة لإحياء "صفقة الحبوب" لا تضمن عودة روسيا إلى الاتفاق
03:37 GMT
وأمس الخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقترحات بشأن استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
ومن المتوقع أنها "تلخص نتائج أفكار الأمم المتحدة السابقة التي لم تنجح".
يشار إلى أن الوزير لافروف، أوضح في وقت سابق أن روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد الوفاء بجميع النقاط الواردة في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
شويغو يناقش مع فيدان "صفقة الحبوب" والعمل المشترك في سوريا... صور وفيديو
14:51 GMT
وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.
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