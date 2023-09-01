https://sputnikarabic.ae/20230901/الأمم-المتحدة-لم-نتلق-بعد-رد-لافروف-على-مقترحات-غوتيريش-بشأن-صفقة-الحبوب-1080619406.html

الأمم المتحدة: لم نتلق بعد رد لافروف على مقترحات غوتيريش بشأن صفقة الحبوب

الأمم المتحدة: لم نتلق بعد رد لافروف على مقترحات غوتيريش بشأن صفقة الحبوب

تواصل الأمم المتحدة اتصالاتها مع جميع الأطراف من أجل استئناف مبادرة البحر الأسود. 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T18:31+0000

2023-09-01T18:31+0000

2023-09-01T18:31+0000

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن المنظمة الأممية لم تتلق ردا رسميا من الجانب الروسي على رسالة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، التي طرح فيها مقترحات لاستئناف المبادرة.في الوقت نفسه، امتنع المسؤول الأممي عن إعطاء تنبؤات بخصوص نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.وأمس الخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقترحات بشأن استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.ومن المتوقع أنها "تلخص نتائج أفكار الأمم المتحدة السابقة التي لم تنجح".يشار إلى أن الوزير لافروف، أوضح في وقت سابق أن روسيا مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد الوفاء بجميع النقاط الواردة في مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230901/مصدر-مقترحات-تركيا-والأمم-المتحدة-لإحياء-صفقة-الحبوب-لا-تضمن-عودة-روسيا-إلى-الاتفاق--عاجل-1080603182.html

https://sputnikarabic.ae/20230901/شويغو-يناقش-مع-فيدان-صفقة-الحبوب-والعمل-المشترك-في-سوريا--1080612921.html

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