https://sputnikarabic.ae/20230903/الذكاء-الاصطناعي-يتنبأ-بما-تريد-قوله-باحثون-يفكون-إشارات-المخ-الخاصة-بالكلام-1080655692.html
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بما تريد قوله... باحثون يفكون إشارات المخ الخاصة بالكلام
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بما تريد قوله... باحثون يفكون إشارات المخ الخاصة بالكلام
استخدم باحثون تقنيات يمكنها فك إشارات المخ الخاصة بالكلام وتحويلها إلى صوت، بحيث يمكن التنبؤ بما يريد الشخص قوله بدقة عالية. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T12:18+0000
2023-09-03T12:18+0000
2023-09-03T12:18+0000
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جاء ذلك حسبما ذكر موقع "ساينس ديلي"، الذي أوضح أن الأبحاث الجديدة شارك فيها باحثون من جامعة رادبود نايميخن، ومستشفى جامعة أوترخت، في هولندا.ولفت الموقع إلى أن الأبحاث الجديدة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى يمكنها تحليل إشارات المخ وتحويلها إلى كلام بدقة تتراوح بين 92 إلى 100 في المئة.ويعمل الباحثون على تطوير نظام إلكتروني خاص لتطبيق النتائج التي توصلوا إليها عمليا، بحسب الموقع الذي أوضح أنهم يريدون الاستفادة من هذه التقنيات في حل مشكلة الصم، الذين لا يستطيعون التعبير عما يريدون قوله بطريقة ميسرة.وتكمن أهمية الأبحاث الجديدة في أنها يمكن أن تجمع بين القدرة على تحليل إشارات المخ وتحويلها إلى صوت في نفس الوقت.ولفت الموقع إلى أنه عندما تم اختبار تلك التقنيات بواسطة متطوعين ومطابقة الأصوات التي تم تحليلها بما كانوا يريدون قوله فعليا، تبين أنها تعمل بدقة قد تصل إلى 100 في المئة في بعض الحالات.لكن الباحثين أوضحوا أن هذه التقنيات، حتى الآن، تكون بدقة أكبر فيما يتعلق بتحليل الكلمات المنفردة، بينما تكون الدقة أقل فيما يتعلق بالجمل الكاملة، وهو الأمر الذي يؤكدون أنهم سيواصلون العمل عليه للوصول إلى أعلى قدر من الدقة في قراءة الجمل التي يريد الأشخاص قولها عن طريق إشارات المخ وتحويلها إلى صوت مباشر بنبرات محددة.
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أخبار العالم الآن, أخبار هولندا, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار العالم الآن, أخبار هولندا, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يتنبأ بما تريد قوله... باحثون يفكون إشارات المخ الخاصة بالكلام
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استخدم باحثون تقنيات يمكنها فك إشارات المخ الخاصة بالكلام وتحويلها إلى صوت، بحيث يمكن التنبؤ بما يريد الشخص قوله بدقة عالية.
جاء ذلك حسبما ذكر
موقع "ساينس ديلي"، الذي أوضح أن الأبحاث الجديدة شارك فيها باحثون من جامعة رادبود نايميخن، ومستشفى جامعة أوترخت، في هولندا.
ولفت الموقع إلى أن الأبحاث الجديدة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى يمكنها تحليل إشارات المخ وتحويلها إلى كلام بدقة تتراوح بين 92 إلى 100 في المئة.
وتابع الموقع: "يمكن للأبحاث الجديدة أن تساعد في التنبؤ بما يريد أي شخص قوله قبل أن ينطق به".
ويعمل الباحثون على تطوير نظام إلكتروني خاص لتطبيق النتائج التي توصلوا إليها عمليا، بحسب الموقع الذي أوضح أنهم يريدون الاستفادة من هذه التقنيات في حل مشكلة الصم
، الذين لا يستطيعون التعبير عما يريدون قوله بطريقة ميسرة.
وتكمن أهمية الأبحاث الجديدة في أنها يمكن أن تجمع بين القدرة على تحليل إشارات المخ وتحويلها إلى صوت في نفس الوقت.
ولفت الموقع إلى أنه عندما تم اختبار تلك التقنيات بواسطة متطوعين ومطابقة الأصوات التي تم تحليلها بما كانوا يريدون قوله فعليا، تبين أنها تعمل بدقة قد تصل إلى 100 في المئة في بعض الحالات.
لكن الباحثين أوضحوا أن هذه التقنيات، حتى الآن، تكون بدقة أكبر فيما يتعلق بتحليل الكلمات المنفردة
، بينما تكون الدقة أقل فيما يتعلق بالجمل الكاملة، وهو الأمر الذي يؤكدون أنهم سيواصلون العمل عليه للوصول إلى أعلى قدر من الدقة في قراءة الجمل التي يريد الأشخاص قولها عن طريق إشارات المخ وتحويلها إلى صوت مباشر بنبرات محددة.