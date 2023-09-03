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https://sputnikarabic.ae/20230903/تصاعد-المعارك-بمحيط-القواعد-الأمريكية-شرقي-سوريا-وقسد-تعلن-شيخ-قبيلة-العكيدات-مطلوبا-1080667444.html
تصاعد المعارك بمحيط القواعد الأمريكية شرقي سوريا و"قسد" تعلن شيخ قبيلة العكيدات "مطلوبا"
تصاعد المعارك بمحيط القواعد الأمريكية شرقي سوريا و"قسد" تعلن شيخ قبيلة العكيدات "مطلوبا"
أفادت مصادر محلية في بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك"، بأن اشتباكات داخلية عنيفة تدور حاليا، ليل الأحد- الإثنين، بين المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، في محيط... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T20:44+0000
2023-09-03T20:44+0000
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وأفادت المصادر عن اشتداد المعارك بين مسلحي قوات "قسد" الموالين للجبش الأمريكي من طرف، وبين مسلحي "مجلس دير الزور العسكري" التابع لها وأبناء العشائر من طرف أخر، على أطراف بلدة "ذيبان" المحاذية لحقل "العمر" النفطي بالريف الشرقي للمحافظة.وأكدت المصادر أن أبناء العشائر تمكنوا من التصدي للمحاولة الأولى التي قامت بها قوات "قسد" لاقتحام بلدة "ذيبان"، ونجحوا في تدمير عربة وقتل مجموعة من المهاجمين، حيث ألقت "قسد" قنابل مضيئة في سماء البلدة في محاولة لاقتحامها.وأضافت المصادر أن أبناء العشائر، وقبيلة "العكيدات" على وجه الخصوص، تحشدوا في بلدة "ذيبان" التي تعتبر مقر مشيخة القبيلة "بيت الهفل".و أكدت المصادر أن قوات "قسد" أعلنت في بيان رسمي الانتهاء من تمشيط بلدة البصيرة والجزء الأكبر من بلدة الشحيل.وأكملت المصادر أن قوات قسد تتجه إلى حسم العملية في بلدة "ذيبان".وفي تطور يعد خطيرا نسبة إلى تطورات الصراع المتصاعد في المنطقة، أعلنت "قسد" أن الشيخ إبراهيم الهفل، شيخ مشايخ قبيلة "العكيدات" بات مطلوبا لها، وأنها لن تعفو عنه.
https://sputnikarabic.ae/20230901/متزعم-جبهة-النصرة-يستنفر-مقاتليه-لنصرة-قسد-في-دير-الزور-1080623007.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

تصاعد المعارك بمحيط القواعد الأمريكية شرقي سوريا و"قسد" تعلن شيخ قبيلة العكيدات "مطلوبا"

20:44 GMT 03.09.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaمقتل قيادي في "قسد" بغارة تركية شرقي سوريا
مقتل قيادي في قسد بغارة تركية شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
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حصري
أفادت مصادر محلية في بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك"، بأن اشتباكات داخلية عنيفة تدور حاليا، ليل الأحد- الإثنين، بين المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، في محيط قاعدته اللاشرعية التي يتخذها في أكبر حقول النفط السورية في ريف دير الزور.
وأفادت المصادر عن اشتداد المعارك بين مسلحي قوات "قسد" الموالين للجبش الأمريكي من طرف، وبين مسلحي "مجلس دير الزور العسكري" التابع لها وأبناء العشائر من طرف أخر، على أطراف بلدة "ذيبان" المحاذية لحقل "العمر" النفطي بالريف الشرقي للمحافظة.
© Sputnik . Atia Al atiaالشيخ الهف لشيخ قبيلة العكيدات
الشيخ الهف لشيخ قبيلة العكيدات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
الشيخ الهف لشيخ قبيلة العكيدات
© Sputnik . Atia Al atia
وأكدت المصادر أن أبناء العشائر تمكنوا من التصدي للمحاولة الأولى التي قامت بها قوات "قسد" لاقتحام بلدة "ذيبان"، ونجحوا في تدمير عربة وقتل مجموعة من المهاجمين، حيث ألقت "قسد" قنابل مضيئة في سماء البلدة في محاولة لاقتحامها.
وأضافت المصادر أن أبناء العشائر، وقبيلة "العكيدات" على وجه الخصوص، تحشدوا في بلدة "ذيبان" التي تعتبر مقر مشيخة القبيلة "بيت الهفل".
جبهة النصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
متزعم "جبهة النصرة" يستنفر مقاتليه لنصرة "قسد" في دير الزور
1 سبتمبر, 20:31 GMT
و أكدت المصادر أن قوات "قسد" أعلنت في بيان رسمي الانتهاء من تمشيط بلدة البصيرة والجزء الأكبر من بلدة الشحيل.
وأكملت المصادر أن قوات قسد تتجه إلى حسم العملية في بلدة "ذيبان".
وفي تطور يعد خطيرا نسبة إلى تطورات الصراع المتصاعد في المنطقة، أعلنت "قسد" أن الشيخ إبراهيم الهفل، شيخ مشايخ قبيلة "العكيدات" بات مطلوبا لها، وأنها لن تعفو عنه.
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