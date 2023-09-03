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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230903/رئيس-برلمان-القرم-يربط-استقالة-وزير-الدفاع-الأوكراني-بفشل-الهجوم-المضاد-1080668592.html
رئيس برلمان القرم يربط استقالة وزير الدفاع الأوكراني بفشل "الهجوم المضاد"
رئيس برلمان القرم يربط استقالة وزير الدفاع الأوكراني بفشل "الهجوم المضاد"
أعرب رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، عن اعتقاده بأن استقالة وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لها علاقة بفشل الهجوم المضاد الذي تشنه القوات... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T23:29+0000
2023-09-03T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال كونستانتينوف تعليقا على استقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أوميروف بدلا منه، "أنا لا أعرف أوميروف على الإطلاق، لكنني أعرف بالضبط الحالة التي وصل إليها نظام الدفاع بأكمله على أراضي أوكرانيا السابقة".واعتبر كونستانتينوف أن قرار استقالة ريزنيكوف وتعيين أوميروف بدلا منه في منصب وزير الدفاع لا تعدو أن تكون سوى "تبديلات تكتيكية" لإنقاذ فريق زيلينسكي عبر التضحية بشخصيات ليست ذا تأثير. مشيرا إلى أن القرار لن يكون له أي تأثير على الوضع على الجبهة بأي شكل من الأشكال.وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن أمس، استقالة أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة رستم أوميروف بدلا منه.وقال زيلينسكي إن وزارة الدفاع الأوكرانية بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل، ولهذا السبب قرر استبدال ريزنيكوف برستم أوميروف في منصب وزير الدفاع.هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-ومقاطعة-كورسك--عاجل-1080668338.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا

رئيس برلمان القرم يربط استقالة وزير الدفاع الأوكراني بفشل "الهجوم المضاد"

23:29 GMT 03.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعرب رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، عن اعتقاده بأن استقالة وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، لها علاقة بفشل الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال كونستانتينوف تعليقا على استقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أوميروف بدلا منه، "أنا لا أعرف أوميروف على الإطلاق، لكنني أعرف بالضبط الحالة التي وصل إليها نظام الدفاع بأكمله على أراضي أوكرانيا السابقة".
وأضاف "لقد تجمع في كييف أشخاص غير أخلاقيين تماما، ورعاع، وتحركاتهم تشير إلى أن أهداف الهجوم المضاد الذي يحتفون به لم تتحقق على يدهم.. وقد أبدى الأسياد في الغرب استياءهم بوضوح من فريق زيلينسكي بأكمله".
واعتبر كونستانتينوف أن قرار استقالة ريزنيكوف وتعيين أوميروف بدلا منه في منصب وزير الدفاع لا تعدو أن تكون سوى "تبديلات تكتيكية" لإنقاذ فريق زيلينسكي عبر التضحية بشخصيات ليست ذا تأثير. مشيرا إلى أن القرار لن يكون له أي تأثير على الوضع على الجبهة بأي شكل من الأشكال.
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن أمس، استقالة أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة رستم أوميروف بدلا منه.
وقال زيلينسكي إن وزارة الدفاع الأوكرانية بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل، ولهذا السبب قرر استبدال ريزنيكوف برستم أوميروف في منصب وزير الدفاع.
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هذا وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 يوليو/تموز الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
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