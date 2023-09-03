https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-فوق-البحر-الأسود-ومقاطعة-كورسك--عاجل-1080668338.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود بالقرب من شبه... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T23:00+0000
2023-09-03T23:00+0000
2023-09-03T23:11+0000
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، "اليوم، في حوالي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين بدون طيار ضد أهدلف على الأراضي الروسية".في وقت سابق يوم الأحد، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، أن القوات الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك، ولم يصب أحد بأذى.وكتب ستاروفويت على قناته في "تلغرام": "تم رصد وتدمير طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة بالقرب من قرية كوزينو في منطقة ريلسكي، وغير بعيدة عن قرية غورنال في منطقة سودجانسكي".
https://sputnikarabic.ae/20230903/إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1080663945.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك
23:00 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 23:11 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "اليوم، في حوالي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرتين بدون طيار ضد أهدلف على الأراضي الروسية
".
وأضافت، "دمرت قوات الدفاع الجوي طائرات مسيرة أوكرانية في الجو فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم وفوق أراضي مقاطعة. كورسك".
في وقت سابق يوم الأحد، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، أن القوات الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك، ولم يصب أحد بأذى.
وكتب ستاروفويت على قناته في "تلغرام": "تم رصد وتدمير طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة بالقرب من قرية كوزينو في منطقة ريلسكي، وغير بعيدة عن قرية غورنال في منطقة سودجانسكي".