https://sputnikarabic.ae/20230903/رامافوزا-لجنة-التحقيقات-تؤكد-عدم-وجود-أي-أدلة-لتصدير-أسلحة-لروسيا-عبر-سفينة-ليدي-آر-1080666975.html
رامافوزا: لجنة التحقيقات تؤكد عدم وجود أي أدلة لتصدير أسلحة لروسيا عبر سفينة "ليدي-آر"
رامافوزا: لجنة التحقيقات تؤكد عدم وجود أي أدلة لتصدير أسلحة لروسيا عبر سفينة "ليدي-آر"
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن نتائج لجنة التحقيق حول رسو السفينة الروسية "ليدي-آر" أكدت عدم وجود أي أدلة على إرسال أسلحة لروسيا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T19:55+0000
2023-09-03T19:55+0000
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جوهانسبيرغ - سبوتنيك. وقال رامافوزا،خلال خطاب له، اليوم الأحد: "لجنة التحقيق أثبتت عدم وجود أي أدلة تدعم نقل أسلحة من بلادنا إلى روسيا".وأضاف رئيس جنوب أفريقيا أن "اللجنة أكدت أن السفينة رست في قاعدة سيمونستاون لتسليم معدات طلبتها قوات الدفاع الوطني في عام 2018، عن طريق شركة "أرمسكور" الوطنية للأسلحة".وفي وقت سابق، ندّدت جنوب أفريقيا بالتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي في بريتوريا واتّهم البلاد بتزويد روسيا بالأسلحة بشكل سرّي رغم اتّخاذها موقفا محايدا علنا من النزاع الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-مالية-جنوب-أفريقيا-علاقاتنا-الاقتصادية-مع-روسيا-تنمو-رغم-الصعوبات-1080394284.html
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أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
رامافوزا: لجنة التحقيقات تؤكد عدم وجود أي أدلة لتصدير أسلحة لروسيا عبر سفينة "ليدي-آر"
19:55 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 20:00 GMT 03.09.2023) تابعنا عبر
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن نتائج لجنة التحقيق حول رسو السفينة الروسية "ليدي-آر" أكدت عدم وجود أي أدلة على إرسال أسلحة لروسيا.
جوهانسبيرغ - سبوتنيك. وقال رامافوزا،خلال خطاب له، اليوم الأحد: "لجنة التحقيق أثبتت عدم وجود أي أدلة تدعم نقل أسلحة من بلادنا إلى روسيا".
وأضاف رئيس جنوب أفريقيا أن "اللجنة أكدت أن السفينة رست في قاعدة سيمونستاون لتسليم معدات طلبتها قوات الدفاع الوطني في عام 2018، عن طريق شركة "أرمسكور" الوطنية للأسلحة".
وفي وقت سابق، ندّدت جنوب أفريقيا بالتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي في بريتوريا واتّهم البلاد بتزويد روسيا بالأسلحة بشكل سرّي رغم اتّخاذها موقفا محايدا علنا من النزاع الأوكراني.