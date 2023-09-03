https://sputnikarabic.ae/20230903/زاهي-حواس-يكشف-عن-تحركات-دولية-لإعادة-حجر-رشيد-لمصر-1080651511.html

زاهي حواس يكشف عن تحركات دولية لإعادة "حجر رشيد" لمصر

زاهي حواس يكشف عن تحركات دولية لإعادة "حجر رشيد" لمصر

قال زاهي حواس، عالم الآثار المصري، اليوم الأحد، إن سرقة 2000 قطعة من المتحف البريطاني ليست جريمة في حق مصر فقط بل في حق العالم بأسره ودول الحضارات. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T09:42+0000

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ونقلت قناة "العربية"، صباح اليوم الأحد، عن الدكتور زاهي حواس، أن "سوء إدارة المتحف البريطاني وسوء عملية الأمن بداخله جعل اللصوص يتمكنون من سرقة آلاف القطع الآثرية، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ أي متحف من المتاحف بالعالم".وجاءت تصريحات حواس تعليقا على ما اعترف به رئيس أمناء المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، بسرقة 2000 قطعة من المتحف، وأن تلك المسروقات شملت مجوهرات ذهبية وأحجارا كريمة، تعود إلى فترة من القرن الـ15 قبل الميلاد.وأضاف العالم الآثري المصري:وأكد زاهي حواس إعداده وثيقة وقَّع عليها 200 ألف شخص مصري وأجنبي للمطالبة بعودة "حجر رشيد" لمصر، وأن سرقة المتحف البريطاني ستسهل من هذا الأمر، مناديا بـ"ضرورة عقد اجتماع عاجل للدول ذات الحضارات التي يوجد لها آثار سرقت من المتحف للتوصل لقرار جماعي يطالب اليونسكو بإعادة هذه الآثار لدولها قبل أن تنتهي وتختفي تماما بالسرقة".وأشار وزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس، إلى أن وزارة الآثار في بلاده، حاليا، تدرس اتخاذ إجراءات لحماية آثار مصر واستعادتها من الخارج، منوها إلى أن "ما حدث يعد من قبيل الإهمال وسرقة 2000 قطعة أثرية تعني أن هناك خللا كبيرا وجسيما يستوجب تدخلا دوليا لتوقيع عقوبات كبيرة على هذا المتحف وإعادة الآثار المتبقية إلى دولها الأصلية للحفاظ عليها".ويشار إلى أن أهمية حجر رشيد التاريخية تكمن في أنه يضم مفاتيح اللغة المصرية القديمة، حيث ساعد الحجر في فك رموز النقوش والكتابات القديمة على فهم اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة وفك رموزها.وكان ضابط فرنسي قد اكتشف الحجر، الذي يحمل نصوصا بالهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، في مدينة رشيد عام 1799 قبل أن يصادره البريطانيون الذين قاموا بنقله إلى المتحف البريطاني في لندن حيث يستقر الحجر هناك حتى اليوم.

https://sputnikarabic.ae/20221207/ما-العقبات-التي-تواجه-استرداد-الآثار-المصرية-المسروقة-من-الخارج؟-1070957108.html

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