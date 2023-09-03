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https://sputnikarabic.ae/20230903/زيلينسكي-يعلن-استقالة-ريزنيكوف-من-منصب-وزير-الدفاع-الأوكراني-1080666719.html
زيلينسكي يعلن استقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني
زيلينسكي يعلن استقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني
أعلن فلاديمير زيلينسكي، استقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف، مكانه. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T19:33+0000
2023-09-03T19:39+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي: "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من حرب واسعة النطاق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش ومع المجتمع ككل".في 10 أغسطس/أب، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" أن زيلينسكي كان يبحث عن بديل لريزنيكوف، وكان هناك مرشحان على الأقل للمنصب - وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، ووزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين.وكان نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، قد ادعى في وقت سابق، أنه سيتم تعيين ريزنيكوف سفيرًا لدى بريطانيا، وسيحل محله رستم أوميروف، الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، كوزير للدفاع.
https://sputnikarabic.ae/20230903/إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1080663945.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يعلن استقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني

19:33 GMT 03.09.2023 (تم التحديث: 19:39 GMT 03.09.2023)
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Michael Probst
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، استقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف، مكانه.
وقال زيلينسكي: "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من حرب واسعة النطاق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش ومع المجتمع ككل".

وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم أميروف الوزارة. والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أميروف إلى مزيد من التعريف. وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

في 10 أغسطس/أب، ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" أن زيلينسكي كان يبحث عن بديل لريزنيكوف، وكان هناك مرشحان على الأقل للمنصب - وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، ووزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين.
منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية تور-2إم دي تي في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
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وكان نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، قد ادعى في وقت سابق، أنه سيتم تعيين ريزنيكوف سفيرًا لدى بريطانيا، وسيحل محله رستم أوميروف، الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة، كوزير للدفاع.

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