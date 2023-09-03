https://sputnikarabic.ae/20230903/إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1080663945.html

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الأحد، أن القوات الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك، ولم يصب أحد بأذى. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T16:39+0000

2023-09-03T16:39+0000

2023-09-03T16:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب ستاروفويت على قناته في "تلغرام": "تم رصد وتدمير طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة بالقرب من قرية كوزينو في منطقة ريلسكي، وغير بعيدة عن قرية غورنال في منطقة سودجانسكي".وأضاف أن المقاتلين الأوكرانيين أطلقوا النار على قرية تيتكينو ثلاثة مرات، دون وقوع أضرار أو إصابات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230903/مستشار-لدى-البنتاغون-واشنطن-تحتاج-إلى-مخرج-من-الكوارث-العديدة-1080663587.html

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