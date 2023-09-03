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ضابط أمريكي: الأحداث في أفريقيا تشكل تهديدا خطيرا لفرنسا
ضابط أمريكي: الأحداث في أفريقيا تشكل تهديدا خطيرا لفرنسا
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا تشكل تهديدا كبيرا لفرنسا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T12:50+0000
2023-09-03T12:50+0000
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وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Gegenpol"، عبر "يوتيوب": "أعتقد أن المنطقة تستيقظ. بدأ السكان يدركون أن مالي أو بوركينا فاسو أو غينيا أو النيجر أو الغابون أو أي مكان آخر، تعيش في الفقر والفوضى الداخلية، بينما تزدهر النخب السياسية والاقتصادية".وأوضح ريتر أن الغابون كانت مصدرا فرنسيا لليورانيوم ومنحت باريس الاستقلال عن أمريكا في مجال الطاقة النووية.وحذر ريتر من أنه "ستكون هناك أيضا تداعيات سياسية، حيث أن العديد من النخب السياسية الفرنسية حققت ثرواتها من خلال الاستفادة من أفريقيا، لذلك ستكون هناك تداعيات".وختم ريتر أن ما يحدث في القارة الأفريقية يشكل تهديدا وجوديا لفرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230830/فرنسا-نتابع-باهتمام-كبير-أحداث-الغابون-1080547717.html
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أخبار فرنسا , العالم, الغابون, أفريقيا, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , العالم, الغابون, أفريقيا, أخبار العالم الآن

ضابط أمريكي: الأحداث في أفريقيا تشكل تهديدا خطيرا لفرنسا

12:50 GMT 03.09.2023
© AFP 2023 / -مشاهد متداولة لخروج مظاهرات داعمة ومؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون.
مشاهد متداولة لخروج مظاهرات داعمة ومؤيدة للجيش الذي تولى السلطة في الغابون. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / -
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا تشكل تهديدا كبيرا لفرنسا.
وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Gegenpol"، عبر "يوتيوب": "أعتقد أن المنطقة تستيقظ. بدأ السكان يدركون أن مالي أو بوركينا فاسو أو غينيا أو النيجر أو الغابون أو أي مكان آخر، تعيش في الفقر والفوضى الداخلية، بينما تزدهر النخب السياسية والاقتصادية".

وعلق ريتر بأن الأحداث التي تشهدها أفريقيا هي مظهر من مظاهر عملية إنهاء الاستعمار في أفريقيا، وخاصة أنها تؤثر بشكل كبير على فرنسا التي لا تزال تهيمن على جزء من القارة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

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وأوضح ريتر أن الغابون كانت مصدرا فرنسيا لليورانيوم ومنحت باريس الاستقلال عن أمريكا في مجال الطاقة النووية.
وحذر ريتر من أنه "ستكون هناك أيضا تداعيات سياسية، حيث أن العديد من النخب السياسية الفرنسية حققت ثرواتها من خلال الاستفادة من أفريقيا، لذلك ستكون هناك تداعيات".
وختم ريتر أن ما يحدث في القارة الأفريقية يشكل تهديدا وجوديا لفرنسا.
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