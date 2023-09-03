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https://sputnikarabic.ae/20230903/مقارنة-عسكرية-النيجر-ومالي-وبوركينا-فاسو-في-مواجهة-باقي-جيوش-إيكواس-1080662324.html
مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"
مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"
تمثل جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، جزءا من القوة العسكرية لـ "إيكواس"، التي تضم 15 دولة، لكن الأزمة الحالية التي تشهدها نيامي جعلت الجيوش الـ 3 في مواجهة مع... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:55+0000
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ومن بين دول "إيكواس" الـ 15، توجد 8 دول تمثل القوة العسكرية الفعلية للمجموعة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تصنف تلك الجيوش ضمن قائمة أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"

14:55 GMT 03.09.2023
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تمثل جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، جزءا من القوة العسكرية لـ "إيكواس"، التي تضم 15 دولة، لكن الأزمة الحالية التي تشهدها نيامي جعلت الجيوش الـ 3 في مواجهة مع باقي جيوش المجموعة.
ومن بين دول "إيكواس" الـ 15، توجد 8 دول تمثل القوة العسكرية الفعلية للمجموعة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تصنف تلك الجيوش ضمن قائمة أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش إيكواس - سبوتنيك عربي
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