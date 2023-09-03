https://sputnikarabic.ae/20230903/مقارنة-عسكرية-النيجر-ومالي-وبوركينا-فاسو-في-مواجهة-باقي-جيوش-إيكواس-1080662324.html
مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"
مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"
تمثل جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، جزءا من القوة العسكرية لـ "إيكواس"، التي تضم 15 دولة، لكن الأزمة الحالية التي تشهدها نيامي جعلت الجيوش الـ 3 في مواجهة مع... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:55+0000
2023-09-03T14:55+0000
2023-09-03T14:55+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/03/1080661827_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_c7ad2c5a6f46404b11abba13b6238272.png
ومن بين دول "إيكواس" الـ 15، توجد 8 دول تمثل القوة العسكرية الفعلية للمجموعة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تصنف تلك الجيوش ضمن قائمة أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/03/1080661827_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_c291a755d9d05aa89a3944e7bc5bad57.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مقارنة عسكرية... النيجر ومالي وبوركينا فاسو في مواجهة باقي جيوش "إيكواس"
تابعنا عبر
تمثل جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو، جزءا من القوة العسكرية لـ "إيكواس"، التي تضم 15 دولة، لكن الأزمة الحالية التي تشهدها نيامي جعلت الجيوش الـ 3 في مواجهة مع باقي جيوش المجموعة.
ومن بين دول "إيكواس" الـ 15، توجد 8 دول تمثل القوة العسكرية الفعلية للمجموعة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تصنف تلك الجيوش ضمن قائمة أضخم 145 جيشا في العالم في 2023.