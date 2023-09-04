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بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230904/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أهمية-التعاون-في-مجال-الغاز-واستخدام-العملات-الوطنية-في-التعاون-الثنائي--عاجل-1080683483.html
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مستهل اللقاء بينهما، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T10:46+0000
2023-09-04T11:28+0000
روسيا
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كما أشار أردوغان إلى أن أنقرة وموسكو تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار.وتوجه أردوغان للرئيس الروسي بوتين بالقول: "إننا نمر بفترة مختلفة تماما في العلاقات بين تركيا وروسيا، ونحن سعداء للغاية لأن حجم تجارتنا الخارجية يبلغ حاليا 62 مليار دولار".وأضاف بالقول: "نحن نتحرك نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230904/الرئيس-التركي-يصل-إلى-مدينة-سوتشي-لإجراء-محادثات-مع-الرئيس-الروسي---عاجل-1080682386.html
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روسيا
روسيا

أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي

10:46 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 04.09.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مستهل اللقاء بينهما، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي.
كما أشار أردوغان إلى أن أنقرة وموسكو تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار.
وتوجه أردوغان للرئيس الروسي بوتين بالقول: "إننا نمر بفترة مختلفة تماما في العلاقات بين تركيا وروسيا، ونحن سعداء للغاية لأن حجم تجارتنا الخارجية يبلغ حاليا 62 مليار دولار".
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو
10:04 GMT
وأضاف بالقول: "نحن نتحرك نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
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