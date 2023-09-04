https://sputnikarabic.ae/20230904/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أهمية-التعاون-في-مجال-الغاز-واستخدام-العملات-الوطنية-في-التعاون-الثنائي--عاجل-1080683483.html
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مستهل اللقاء بينهما، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T10:46+0000
2023-09-04T10:46+0000
2023-09-04T11:28+0000
روسيا
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كما أشار أردوغان إلى أن أنقرة وموسكو تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار.وتوجه أردوغان للرئيس الروسي بوتين بالقول: "إننا نمر بفترة مختلفة تماما في العلاقات بين تركيا وروسيا، ونحن سعداء للغاية لأن حجم تجارتنا الخارجية يبلغ حاليا 62 مليار دولار".وأضاف بالقول: "نحن نتحرك نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230904/الرئيس-التركي-يصل-إلى-مدينة-سوتشي-لإجراء-محادثات-مع-الرئيس-الروسي---عاجل-1080682386.html
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روسيا
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي
10:46 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مستهل اللقاء بينهما، أهمية التعاون في مجال الغاز واستخدام العملات الوطنية في التعاون الثنائي.
كما أشار أردوغان إلى أن أنقرة وموسكو تهدفان للوصول إلى حجم تجارة متبادلة يصل إلى نحو 100 مليار دولار.
وتوجه أردوغان للرئيس الروسي بوتين بالقول: "إننا نمر بفترة مختلفة تماما في العلاقات بين تركيا وروسيا، ونحن سعداء للغاية لأن حجم تجارتنا الخارجية يبلغ حاليا 62 مليار دولار".
وأضاف بالقول: "نحن نتحرك نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار".