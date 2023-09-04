https://sputnikarabic.ae/20230904/إيران-تعلن-بدء-عمل-سفيرها-في-السعودية-الثلاثاء-المقبل-1080676070.html
إيران تعلن بدء عمل سفيرها في السعودية الثلاثاء المقبل
إيران تعلن بدء عمل سفيرها في السعودية الثلاثاء المقبل
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، سيبدأ عمله في المملكة غدا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر/... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T08:40+0000
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طهران - سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن "السفير الإيراني الجديد لدى السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء".وكان السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، أعلن أمس الأحد، أنه سيتوجه إلى الرياض غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن السفير السعودي لدى طهران أيضا سيصل في غضون هذه الفترة الزمنية.وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".وقال: إنه يعتقد أن تطوير وتعميق العلاقات بين إيران والسعودية سيكون له آثار إيجابية وفعالة تماما"، مؤكدا أن "التعاون مع دول المنطقة سيحقق الأمن الداخلي ولن تحتاج منطقتنا إلى وجود القوات الأجنبية".وكان عنايتي التقى بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى موقع السفارة في الرياض.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-الخارجية-الإيراني-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-يضر-المنطقة-1080612772.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن بدء عمل سفيرها في السعودية الثلاثاء المقبل
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، سيبدأ عمله في المملكة غدا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.
طهران - سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إلى أن "السفير الإيراني الجديد لدى السعودية سوف يقوم بمتابعة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك منذ بدء عمله هناك يوم غد الثلاثاء".
وأضاف: "نحن نعمل مع كل دول المنطقة لتحقيق المصالح المشتركة".
وكان السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، أعلن أمس الأحد، أنه سيتوجه إلى الرياض غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن السفير السعودي لدى طهران أيضا سيصل في غضون هذه الفترة الزمنية.
وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".
وقال: إنه يعتقد أن تطوير وتعميق العلاقات بين إيران والسعودية سيكون له آثار إيجابية وفعالة تماما"، مؤكدا أن "التعاون مع دول المنطقة سيحقق الأمن الداخلي ولن تحتاج منطقتنا إلى وجود القوات الأجنبية".
وكان عنايتي التقى بوزير الخارجية الإيراني
حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى موقع السفارة في الرياض.
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين
، بعد سنوات من القطيعة.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.