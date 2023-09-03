https://sputnikarabic.ae/20230903/السفير-الإيراني-في-الرياض-يلتقي-وزير-الخارجية-قبل-بدء-مهامه-في-السعودية-1080657844.html

السفير الإيراني في الرياض يلتقي وزير الخارجية قبل بدء مهامه في السعودية

السفير الإيراني في الرياض يلتقي وزير الخارجية قبل بدء مهامه في السعودية

التقى السفير الإيراني الجديد لدى المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى موقع السفارة في الرياض. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T13:41+0000

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وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "عبد اللهيان أكد على تطوير وتعميق سياسة الجوار"، معتبرا أنه من المهم تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار فرص التعاون الثنائي والمتنوع. المجالات المتعددة الأطراف.وكان علي رضا عنايتي، قال أمس السبت، إن "العلاقات بين البلدين من الممكن أن يكون لها أبعاد أخرى ويمتد إلى مجالات أخرى"، مضيفا أنه "يمكن للدول الخليجية الثمانية الجلوس معا في هذه الآلية الجديدة، التي تعتبر أحد المفاهيم الجديدة التي ستكون مؤثرة في عملية الخطاب السائد والمتقارب في المنطقة".واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر الماضي، في مدينة جدة، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار المملكة.وأعلنت الرياض وطهران، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

https://sputnikarabic.ae/20230823/السعودية-تتطلع-لمرحلة-جديدة-من-العلاقات-مع-إيران-1080340283.html

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