https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمم-المتحدة-هناك-حاجة-إلى-مليار-دولار-لدعم-18-مليون-شخص-فروا-من-السودان-1080685522.html

الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان

الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان

ضاعفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط... 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T12:18+0000

2023-09-04T12:18+0000

2023-09-04T12:18+0000

منظمة الأمم المتحدة

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080685365_0:192:1846:1230_1920x0_80_0_0_a31791362cddc533d9cc3c93eb048953.jpg

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار "لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول، نهاية عام 2023"، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، اليوم الاثنين.وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة".وأشارت المفوضية إلى أن "أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مشددة على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20230831/البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-عاجلا-و15-أبريل-نقطة-فاصلة-1080586505.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي