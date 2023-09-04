عربي
بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمم-المتحدة-هناك-حاجة-إلى-مليار-دولار-لدعم-18-مليون-شخص-فروا-من-السودان-1080685522.html
الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان
الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان
ضاعفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T12:18+0000
2023-09-04T12:18+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080685365_0:192:1846:1230_1920x0_80_0_0_a31791362cddc533d9cc3c93eb048953.jpg
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار "لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول، نهاية عام 2023"، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، اليوم الاثنين.وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة".وأشارت المفوضية إلى أن "أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مشددة على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230831/البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-عاجلا-و15-أبريل-نقطة-فاصلة-1080586505.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080685365_0:0:1640:1230_1920x0_80_0_0_20da1c6617e1b05a6de33a9139628904.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي

الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان

12:18 GMT 04.09.2023
© AFP 2023 / -سودانيون ينتظرون في مكتب الجوازات والهجرة في بورتسودان، 3 سبتمبر/ أيلول 2023
سودانيون ينتظرون في مكتب الجوازات والهجرة في بورتسودان، 3 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
سودانيون ينتظرون في مكتب الجوازات والهجرة في بورتسودان، 3 سبتمبر/ أيلول 2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
ضاعفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط الاحتياجات المتزايدة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار "لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول، نهاية عام 2023"، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.

وتابعت المفوضية: "هذه زيادة مضاعفة عما كان مقدرا في البداية( شهر مايو/ أيار الماضي)، بأنه مطلوب للاستجابة للأزمة السودانية، وذلك مع استمرار تزايد النزوح والاحتياجات".

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، اليوم الاثنين.
وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
البرهان: الحرب في السودان ستنتهي عاجلا و15 أبريل نقطة فاصلة
31 أغسطس, 13:15 GMT
وأشارت المفوضية إلى أن "أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مشددة على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.
ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала