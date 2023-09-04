https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمم-المتحدة-هناك-حاجة-إلى-مليار-دولار-لدعم-18-مليون-شخص-فروا-من-السودان-1080685522.html
الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان
الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان
ضاعفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T12:18+0000
2023-09-04T12:18+0000
2023-09-04T12:18+0000
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أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار "لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول، نهاية عام 2023"، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، اليوم الاثنين.وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة".وأشارت المفوضية إلى أن "أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مشددة على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230831/البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-عاجلا-و15-أبريل-نقطة-فاصلة-1080586505.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مليار دولار لدعم 1.8 مليون شخص فروا من السودان
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ضاعفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط الاحتياجات المتزايدة.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني
، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار "لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول، نهاية عام 2023"، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.
وتابعت المفوضية: "هذه زيادة مضاعفة عما كان مقدرا في البداية( شهر مايو/ أيار الماضي)، بأنه مطلوب للاستجابة للأزمة السودانية، وذلك مع استمرار تزايد النزوح والاحتياجات".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، اليوم الاثنين.
وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن "6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة
".
وأشارت المفوضية إلى أن "أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية"، مشددة على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.
ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.