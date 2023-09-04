https://sputnikarabic.ae/20230904/العراق-القبض-على-4-إرهابيين-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-1080682220.html
العراق... القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش"
العراق... القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش"
ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول). 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T10:00+0000
2023-09-04T10:00+0000
2023-09-04T10:13+0000
العراق
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وكان من بين المقبوض عليهم، د.م.م، الذي كان يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لـ"داعش"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار بيان من خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أنه "ضمن سلسلة عمليات نوعية، ألقت وحدة من الجهاز القبض على إرهابي في مدينة كركوك، وإرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالسليمانية".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه منه، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد. واحتل التنظيم الإرهابي على مر السنين مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكّدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230830/مقتل-3-عناصر-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-بضربة-جوية-في-العراق-1080554553.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, الأخبار
العراق... القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش"
10:00 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).
وكان من بين المقبوض عليهم، د.م.م، الذي كان يشغل منصب خبير متفجرات في القاطع الشمالي لـ"داعش"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشار بيان من خلية الإعلام الأمني العراقي إلى أنه "ضمن سلسلة عمليات نوعية، ألقت وحدة من الجهاز القبض على إرهابي في مدينة كركوك، وإرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالسليمانية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه منه، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية
للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.
واحتل التنظيم الإرهابي على مر السنين مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكّدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.