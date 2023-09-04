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https://sputnikarabic.ae/20230904/المصالحة-الروسي-يسجل-14-خرقا-ارتكبه-التحالف-لبروتوكول-عدم-التصادم-في-سوريا-1080703042.html
المصالحة الروسي يسجل 14 خرقا ارتكبه "التحالف" لبروتوكول "عدم التصادم" في سوريا
المصالحة الروسي يسجل 14 خرقا ارتكبه "التحالف" لبروتوكول "عدم التصادم" في سوريا
أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم الإثنين أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة خلال اليوم... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T19:52+0000
2023-09-04T19:52+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي إن "ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 14 مرة في يوم واحد".وأضاف كوليت أن "التحالف سجل خلال اليوم 14 حالة خرق لبروتوكولات تجنب الاشتباك المؤرخة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات بدون طيار دون التنسيق مع الجانب الروسي".وأعلن كوليت في 23 أغسطس/ آب أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية 25 مسلحا من جماعة جبهة النصرة (المحظورة في الاتحاد الروسي) في قرية باتنتة التابعة لمحافظة إدلب.وأضاف كوليت: "في 22 آب/أغسطس، قصفت القوات الجوية الروسية مراكز قيادة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية باتنتة (9 كم شمال غرب مدينة إدلب)، مما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 25 مسلحاً متورطين في تنظيم وتنفيذ هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية والمنشآت المدنية والبنية التحتية".وأعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير مقرات لتنظيمات إرهابية وطائرات مسيرة تابعة لها في مناطق شمال شرقي سوريا، بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230902/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-تنتهك-بروتوكولات-تجنب-الصدام-10-مرات-في-سوريا-1080646493.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

المصالحة الروسي يسجل 14 خرقا ارتكبه "التحالف" لبروتوكول "عدم التصادم" في سوريا

19:52 GMT 04.09.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم
القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم الإثنين أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 14 مرة خلال اليوم الماضي.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي إن "ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع الاشتباك 14 مرة في يوم واحد".
وأضاف كوليت أن "التحالف سجل خلال اليوم 14 حالة خرق لبروتوكولات تجنب الاشتباك المؤرخة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، تتعلق بتحليق طائرات بدون طيار دون التنسيق مع الجانب الروسي".
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"المصالحة" الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا
2 سبتمبر, 21:33 GMT
وأعلن كوليت في 23 أغسطس/ آب أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية 25 مسلحا من جماعة جبهة النصرة (المحظورة في الاتحاد الروسي) في قرية باتنتة التابعة لمحافظة إدلب.
وأضاف كوليت: "في 22 آب/أغسطس، قصفت القوات الجوية الروسية مراكز قيادة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في قرية باتنتة (9 كم شمال غرب مدينة إدلب)، مما أدى إلى القضاء على ما يصل إلى 25 مسلحاً متورطين في تنظيم وتنفيذ هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية والمنشآت المدنية والبنية التحتية".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير مقرات لتنظيمات إرهابية وطائرات مسيرة تابعة لها في مناطق شمال شرقي سوريا، بالتعاون مع القوات الجوفضائية الروسية.
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