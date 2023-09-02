https://sputnikarabic.ae/20230902/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-تنتهك-بروتوكولات-تجنب-الصدام-10-مرات-في-سوريا-1080646493.html
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا
أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T21:33+0000
2023-09-02T21:33+0000
2023-09-02T21:33+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار التحالف الدولي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، أنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف 10 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه، في منطقة منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 خرقاً لـ4 من مقاتلات إف 35 ومقاتلتين إف 16 وطائرتين من طراز "تايفون" وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".
https://sputnikarabic.ae/20230819/مركز-المصالحة-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-لأهالي-دير-الزور-صور-1080235772.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا
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أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، أنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف 10 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم
، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
وأوضح أنه، في منطقة منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 خرقاً لـ4 من مقاتلات إف 35 ومقاتلتين إف 16 وطائرتين من طراز "تايفون" وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".