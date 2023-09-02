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https://sputnikarabic.ae/20230902/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-تنتهك-بروتوكولات-تجنب-الصدام-10-مرات-في-سوريا-1080646493.html
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا
المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا
أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T21:33+0000
2023-09-02T21:33+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار التحالف الدولي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، أنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف 10 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".وأوضح أنه، في منطقة منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 خرقاً لـ4 من مقاتلات إف 35 ومقاتلتين إف 16 وطائرتين من طراز "تايفون" وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".
https://sputnikarabic.ae/20230819/مركز-المصالحة-الروسي-يقدم-مساعدات-غذائية-لأهالي-دير-الزور-صور-1080235772.html
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مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
مركز المصالحة الروسي, أخبار التحالف الدولي, روسيا, أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: طائرات التحالف الدولي تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا

21:33 GMT 02.09.2023
© AFP 2023 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© AFP 2023 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهكت بروتوكولات تجنب الصدام 10 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، أنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف 10 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".
سمولي: مستمرون بالوقوف إلى جانب الشعب السوري حتى النصر وعودة الاستقرار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
مركز المصالحة الروسي يقدم مساعدات غذائية لأهالي دير الزور... صور
19 أغسطس, 14:55 GMT
وأوضح أنه، في منطقة منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 خرقاً لـ4 من مقاتلات إف 35 ومقاتلتين إف 16 وطائرتين من طراز "تايفون" وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".
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