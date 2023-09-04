عربي
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا
https://sputnikarabic.ae/20230904/بدء-مؤتمر-صحفي-مشترك-بين-الرئيسين-الروسي-والتركي--عاجل-1080688893.html
بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد "بالفاشل"
بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد "بالفاشل"
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T13:39+0000
2023-09-04T14:43+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a239ec5b3972e83d0e846fcb029cdcaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5d40263e307b89005702a46034ed3e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار تركيا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي

بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد "بالفاشل"

13:39 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 04.09.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي.
وقال بوتين في مستهل اللقاء: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
14:21 GMT 04.09.2023

بوتين: لا يقتصر إخفاق "الهجوم المضاد الأوكراني" على المماطلة فحسب، بل إنه فشل، وآمل أن يستمر على هذا النحو.

14:16 GMT 04.09.2023
أردوغان: "على أوكرانيا تخفيف حدة نهجها ليصبح بالإمكان اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا".
14:16 GMT 04.09.2023
أردوغان: "المقترحات البديلة المطروحة بشأن "مبادرة الحبوب" لم تقدم نموذجا مستداما وآمنا يقوم على التعاون بين الأطراف".
14:15 GMT 04.09.2023
أردوغان: "تركيا مستعدة للعمل المشترك مع روسيا، والمساعدة في معالجة الحبوب الروسية لشحنها إلى البلدان المحتاجة".
14:15 GMT 04.09.2023
أردوغان: ناقشت مع بوتين إنشاء محطة طاقة نووية جديدة في منطقة سينوب التركية
14:15 GMT 04.09.2023
أردوغان: "ناقشت مع بوتين، الوضع في القوقاز وليبيا وأفريقيا، وأنقرة مستعدة للوساطة بشأن أوكرانيا".
13:54 GMT 04.09.2023
أردوغان: "قمنا بمفاوضات مباشرة ما بين الأطراف، وعلى استعداد لبذل كل ما نستطيع للتوصل إلى سلام مستدام بين الأطراف".
13:53 GMT 04.09.2023
أردوغان: "من أجل التوصل إلى سلام مستدام يجب القيام بوضع جميع المساعي وأن نبذل أقصى ما نستطيع من جانب جميع الأطراف، في الحرب لا يوجد منتصر".
13:52 GMT 04.09.2023
أردوغان: "من دواعي سرورنا أن تفتح روسيا المجال للتعاون في مجال "صفقة الحبوب"، مبادرة البحر الأسود تلعب دورا كبيرا في مساعدة الدول الفقيرة، وهي مبادرة مهمة جدا بالنسبة لهم".
13:51 GMT 04.09.2023
أردوغان: "نشكر روسيا على مساعداتها في الزلزال، وفي إخماد الحرائق".
13:48 GMT 04.09.2023
بوتين: "صيغة أستانا" (حول الأزمة السورية) هي الأكثر فعالية، لا بد من (ضمان) سلامة الأراضي السورية ووحدتها والتوصل إلى توافق وطني في البلاد".
13:47 GMT 04.09.2023
بوتين: "تم استعمال ممرات الحبوب للأعمال الإرهابية ضد مواقع مدنية في روسيا".
13:47 GMT 04.09.2023
بوتين: "ناقشنا وقف مبادرة البحر الأسود، الرئيس التركي أولى اهتمامًا لهذه القضية".
13:47 GMT 04.09.2023
بوتين: "قدمنا الطائرات لإطفاء حرائق الغابات في تركيا".
13:46 GMT 04.09.2023
بوتين: "لطالما وقفت روسيا إلى جانب تركيا في الكوارث الطبيعية. بعد الزلزال، في فبراير(شباط الماضي)، كانت روسيا من أولى الدول التي قدمت مساعدات لتركيا".
13:46 GMT 04.09.2023
بوتين: الهيئات المختصة ستسعى للعمل كي تكون زيارة السياح الروس إلى تركيا آمنة ومريحة.
13:46 GMT 04.09.2023
بوتين: "قصد تركيا أكثر من 5 ملايين سائح روسي، خلال العام الماضي".
13:46 GMT 04.09.2023
بوتين: "يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كان هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار".
13:44 GMT 04.09.2023
بوتين: "الدول الغربية دفعتنا لاتخاذ إجراءات، حيث كانوا يمنعون توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية، ويمنعون استخدامنا للنظم البنكية".
13:43 GMT 04.09.2023
بوتين: "ارتفع التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بنسبة 4%".
بوتين: "حصة الدولار واليورو في التبادل التجاري بين روسيا وتركيا تنخفض، وهناك اتجاه للتعامل بالعملة الوطنية".
بوتين: "محطة الطاقة في "أكويو" تنطلق، في عام 2024، وتوفر 1800 ميغاواط، ويعمل بها 25 ألف موظف وعامل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала