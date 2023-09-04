https://sputnikarabic.ae/20230904/بدء-مؤتمر-صحفي-مشترك-بين-الرئيسين-الروسي-والتركي--عاجل-1080688893.html
بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد "بالفاشل"
بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد "بالفاشل"
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T13:39+0000
2023-09-04T13:39+0000
2023-09-04T14:43+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a239ec5b3972e83d0e846fcb029cdcaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5d40263e307b89005702a46034ed3e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار تركيا اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تابعنا عبر
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي.
وقال بوتين في مستهل اللقاء: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".
وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
الجديد أولاًالقديم أولاً
بوتين: لا يقتصر إخفاق "الهجوم المضاد الأوكراني" على المماطلة فحسب، بل إنه فشل، وآمل أن يستمر على هذا النحو.
أردوغان: "على أوكرانيا تخفيف حدة نهجها ليصبح بالإمكان اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا".
أردوغان: "المقترحات البديلة المطروحة بشأن "مبادرة الحبوب" لم تقدم نموذجا مستداما وآمنا يقوم على التعاون بين الأطراف".
أردوغان: "تركيا مستعدة للعمل المشترك مع روسيا، والمساعدة في معالجة الحبوب الروسية لشحنها إلى البلدان المحتاجة".
أردوغان: ناقشت مع بوتين إنشاء محطة طاقة نووية جديدة في منطقة سينوب التركية
أردوغان: "ناقشت مع بوتين، الوضع في القوقاز وليبيا وأفريقيا، وأنقرة مستعدة للوساطة بشأن أوكرانيا".
أردوغان: "قمنا بمفاوضات مباشرة ما بين الأطراف، وعلى استعداد لبذل كل ما نستطيع للتوصل إلى سلام مستدام بين الأطراف".
أردوغان: "من أجل التوصل إلى سلام مستدام يجب القيام بوضع جميع المساعي وأن نبذل أقصى ما نستطيع من جانب جميع الأطراف، في الحرب لا يوجد منتصر".
أردوغان: "من دواعي سرورنا أن تفتح روسيا المجال للتعاون في مجال "صفقة الحبوب"، مبادرة البحر الأسود تلعب دورا كبيرا في مساعدة الدول الفقيرة، وهي مبادرة مهمة جدا بالنسبة لهم".
أردوغان: "نشكر روسيا على مساعداتها في الزلزال، وفي إخماد الحرائق".
بوتين: "صيغة أستانا" (حول الأزمة السورية) هي الأكثر فعالية، لا بد من (ضمان) سلامة الأراضي السورية ووحدتها والتوصل إلى توافق وطني في البلاد".
بوتين: "تم استعمال ممرات الحبوب للأعمال الإرهابية ضد مواقع مدنية في روسيا".
بوتين: "ناقشنا وقف مبادرة البحر الأسود، الرئيس التركي أولى اهتمامًا لهذه القضية".
بوتين: "قدمنا الطائرات لإطفاء حرائق الغابات في تركيا".
بوتين: "لطالما وقفت روسيا إلى جانب تركيا في الكوارث الطبيعية. بعد الزلزال، في فبراير(شباط الماضي)، كانت روسيا من أولى الدول التي قدمت مساعدات لتركيا".
بوتين: الهيئات المختصة ستسعى للعمل كي تكون زيارة السياح الروس إلى تركيا آمنة ومريحة.
بوتين: "قصد تركيا أكثر من 5 ملايين سائح روسي، خلال العام الماضي".
بوتين: "يجري تطوير التعاون الثنائي في مجال الزراعة، حيث كان هناك تعاون بقيمة 7.4 مليار دولار".
بوتين: "الدول الغربية دفعتنا لاتخاذ إجراءات، حيث كانوا يمنعون توريد قطع الغيار للمعدات الزراعية، ويمنعون استخدامنا للنظم البنكية".
بوتين: "ارتفع التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بنسبة 4%".
بوتين: "حصة الدولار واليورو في التبادل التجاري بين روسيا وتركيا تنخفض، وهناك اتجاه للتعامل بالعملة الوطنية".
بوتين: "محطة الطاقة في "أكويو" تنطلق، في عام 2024، وتوفر 1800 ميغاواط، ويعمل بها 25 ألف موظف وعامل".