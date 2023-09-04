بوتين يصف الهجوم الأوكراني المضاد "بالفاشل"

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي.

وقال بوتين في مستهل اللقاء: "هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين".

وأشار بوتين إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي"، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".