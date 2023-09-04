https://sputnikarabic.ae/20230904/بوتين-ننظر-في-إمكانية-تسريع-بناء-خط-أنابيب-الغاز-قوة-سيبيريا-2-1080703882.html
بوتين: ننظر في إمكانية تسريع بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"
بوتين: ننظر في إمكانية تسريع بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تدرس إمكانية تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز "الشرق الأقصى" و"قوة سيبيريا-2". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T22:12+0000
2023-09-04T22:12+0000
2023-09-04T22:12+0000
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في اجتماع بشأن تنفيذ مشروع "مورمانسك للغاز الطبيعي المسال": "بالنظر إلى الآفاق الجيدة لتوسيع التعاون مع الدول الصديقة، فإننا ندرس إمكانية تسريع بناء خط (أنابيب) الشرق الأقصى، وكذلك خط أنابيب الغاز الرئيسي "قوة سيبيريا-2".جدير بالذكر أن "قوة سيبيريا" هو خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى الصين بطول حوالي 3000 كيلومتر.وبدأت عمليات التسليم الأولى من خلاله في نهاية عام 2019، من حقل "تشياندينسكوي" في "ياقوتيا"، وبعد ثلاث سنوات بدأ نقل الغاز من حقل "كوفيكتا" في مقاطعة "إيركوتسك".ويتضمن تنفيذ المشروع الاستثماري ذي الصلة على زيادة سنوية في الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025. في عام 2022، سلمت "قوة سيبيريا" 15.4 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبلغ 22 مليار متر مكعب في عام 2023.ويجري العمل على بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" عبر منغوليا بسعة 50 مليار متر مكعب سنوياً.
https://sputnikarabic.ae/20230801/غازبروم-الروسية-تسجل-رقما-قياسيا-بتوريد-الغاز-عبر-قوة-سيبيريا-إلى-الصين-1079673823.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سوق النفط, العالم
بوتين: ننظر في إمكانية تسريع بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا-2"
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تدرس إمكانية تسريع بناء خطوط أنابيب الغاز "الشرق الأقصى" و"قوة سيبيريا-2".
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في اجتماع بشأن تنفيذ مشروع "مورمانسك للغاز الطبيعي المسال": "بالنظر إلى الآفاق الجيدة لتوسيع التعاون مع الدول الصديقة، فإننا ندرس إمكانية تسريع بناء خط (أنابيب) الشرق الأقصى، وكذلك خط أنابيب الغاز الرئيسي "قوة سيبيريا-2".
جدير بالذكر أن "قوة سيبيريا" هو خط أنابيب غاز رئيسي من روسيا إلى الصين بطول حوالي 3000 كيلومتر.
وبدأت عمليات التسليم الأولى من خلاله في نهاية عام 2019، من حقل "تشياندينسكوي" في "ياقوتيا"، وبعد ثلاث سنوات بدأ نقل الغاز من حقل "كوفيكتا" في مقاطعة "إيركوتسك".
ويتضمن تنفيذ المشروع الاستثماري
ذي الصلة على زيادة سنوية في الإمدادات إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025. في عام 2022، سلمت "قوة سيبيريا" 15.4 مليار متر مكعب، ومن المقرر أن يبلغ 22 مليار متر مكعب في عام 2023.
ويجري العمل على بناء خط أنابيب "قوة سيبيريا-2" عبر منغوليا بسعة 50 مليار متر مكعب سنوياً.