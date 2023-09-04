https://sputnikarabic.ae/20230904/تحطم-مروحية-عسكرية-في-باكستان-1080697210.html
تحطم مروحية عسكرية في باكستان
تحطم مروحية عسكرية في باكستان
لقي 3 عسكريين باكستانيين مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم جنوب غربي البلاد. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T15:34+0000
2023-09-04T15:34+0000
2023-09-04T15:34+0000
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جاء ذلك في بيان للقوات البحرية الباكستانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المروحية تابعة للأسطول الباكستاني.ولفت البيان إلى أن المروحية تحطمت خلال مهمة تدريبية بإقليم بلوشستان، وكان على متنها ضابطان وجندي، مشيرة إلى أنهم جميعا لقوا مصرعهم.وأعلنت البحرية الباكستانية أنه من المرجح أن يكون هناك عطل فني وراء تحطم المروحية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، فقد الجيش الباكستاني مروحيتين بإقليم بلوشستان، أيضا، وكان عدد ضحايا الحادثين 12 قتيلا، بينما لم يتم تحديد الأسباب وراء الحادثين.
https://sputnikarabic.ae/20220802/الجيش-الباكستاني-يعلن-اختفاء-مروحية-عسكرية-على-متنها-جنرال-و5-آخرين-1065875836.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
تحطم مروحية عسكرية في باكستان
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لقي 3 عسكريين باكستانيين مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم جنوب غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان للقوات البحرية الباكستانية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المروحية تابعة للأسطول الباكستاني.
ولفت البيان إلى أن المروحية تحطمت خلال مهمة تدريبية بإقليم بلوشستان، وكان على متنها ضابطان وجندي، مشيرة إلى أنهم جميعا لقوا مصرعهم.
وأعلنت البحرية الباكستانية أنه من المرجح أن يكون هناك عطل فني وراء تحطم المروحية
، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، فقد الجيش الباكستاني مروحيتين بإقليم بلوشستان، أيضا، وكان عدد ضحايا الحادثين
12 قتيلا، بينما لم يتم تحديد الأسباب وراء الحادثين.