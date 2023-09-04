عربي
https://sputnikarabic.ae/20230904/تحطم-مروحية-عسكرية-في-باكستان-1080697210.html
تحطم مروحية عسكرية في باكستان
تحطم مروحية عسكرية في باكستان
لقي 3 عسكريين باكستانيين مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم جنوب غربي البلاد. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T15:34+0000
2023-09-04T15:34+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باكستان
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080697391_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_69e380ebbe2308a94f73e892efe45045.jpg
جاء ذلك في بيان للقوات البحرية الباكستانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المروحية تابعة للأسطول الباكستاني.ولفت البيان إلى أن المروحية تحطمت خلال مهمة تدريبية بإقليم بلوشستان، وكان على متنها ضابطان وجندي، مشيرة إلى أنهم جميعا لقوا مصرعهم.وأعلنت البحرية الباكستانية أنه من المرجح أن يكون هناك عطل فني وراء تحطم المروحية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، فقد الجيش الباكستاني مروحيتين بإقليم بلوشستان، أيضا، وكان عدد ضحايا الحادثين 12 قتيلا، بينما لم يتم تحديد الأسباب وراء الحادثين.
https://sputnikarabic.ae/20220802/الجيش-الباكستاني-يعلن-اختفاء-مروحية-عسكرية-على-متنها-جنرال-و5-آخرين-1065875836.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080697391_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_283c417b49dd61df0c8883ad414f59b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

تحطم مروحية عسكرية في باكستان

15:34 GMT 04.09.2023
© AP Photoمروحية باكستانية
مروحية باكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
لقي 3 عسكريين باكستانيين مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم جنوب غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان للقوات البحرية الباكستانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أشارت إلى أن المروحية تابعة للأسطول الباكستاني.
ولفت البيان إلى أن المروحية تحطمت خلال مهمة تدريبية بإقليم بلوشستان، وكان على متنها ضابطان وجندي، مشيرة إلى أنهم جميعا لقوا مصرعهم.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية عسكرية على متنها جنرال و5 آخرين
2 أغسطس 2022, 00:20 GMT
وأعلنت البحرية الباكستانية أنه من المرجح أن يكون هناك عطل فني وراء تحطم المروحية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، فقد الجيش الباكستاني مروحيتين بإقليم بلوشستان، أيضا، وكان عدد ضحايا الحادثين 12 قتيلا، بينما لم يتم تحديد الأسباب وراء الحادثين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала