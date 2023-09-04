https://sputnikarabic.ae/20230904/حميدتي-في-تسجيل-صوتي-البرهان-هو-من-خان-الاتفاقات-ورفض-التوأمة-بين-الجيش-والدعم-السريع-1080702884.html
حميدتي في تسجيل صوتي: البرهان هو من خان الاتفاقات ورفض التوأمة بين الجيش والدعم السريع
حميدتي في تسجيل صوتي: البرهان هو من خان الاتفاقات ورفض التوأمة بين الجيش والدعم السريع
أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء اليوم الإثنين، أن قواته لا تسعى للاستيلاء على السلطة في السودان. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T19:28+0000
2023-09-04T19:28+0000
2023-09-04T19:28+0000
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وقال حميدتي، في تسجيل صوتي منسوب إليه، إنه "ليس ضد الجيش ولا يوجد إنسان وطني يعمل ضد الجيش"، متهما قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأنه هو من بدأ الحرب بمهاجمة مقرات الدعم السريع".وأضاف: "نحن لم نخن والبرهان هو من خان الاتفاقات ورفض التوأمة بين الجيش والدعم السريع"، متابعا: "البرهان اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحربعدد قوات الدعم السريع يزداد باستمرار".وأعلنت قوات الدعم السريع، في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني للمرة الثانية على التوالي بمنطقة أبو حمامة جنوب الخرطوم.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230831/البرهان-الحرب-في-السودان-ستنتهي-عاجلا-و15-أبريل-نقطة-فاصلة-1080586505.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حميدتي في تسجيل صوتي: البرهان هو من خان الاتفاقات ورفض التوأمة بين الجيش والدعم السريع
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أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء اليوم الإثنين، أن قواته لا تسعى للاستيلاء على السلطة في السودان.
وقال حميدتي، في تسجيل صوتي منسوب إليه، إنه "ليس ضد الجيش ولا يوجد إنسان وطني يعمل ضد الجيش"، متهما قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأنه هو من بدأ الحرب بمهاجمة مقرات الدعم السريع".
وأضاف: "نحن لم نخن والبرهان هو من خان الاتفاقات ورفض التوأمة بين الجيش والدعم السريع"، متابعا: "البرهان اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحربعدد قوات الدعم السريع يزداد باستمرار".
ووجه حميدتي رسالة إلى البرهان قائلا: وعدتنا وأخلفت وعدك وخططت للانقلاب حتى لا تفقد السلطة، وسندافع عن أنفسنا وعن السودان حتى آخر جندي لاستعادة الديمقراطية".
وأعلنت قوات الدعم السريع، في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة حربية
تابعة للجيش السوداني للمرة الثانية على التوالي بمنطقة أبو حمامة جنوب الخرطوم.
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.
ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.