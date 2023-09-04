https://sputnikarabic.ae/20230904/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-طائرة-حربية-تابعة-للجيش-السوداني-1080702379.html
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الإثنين، أن طيران الجيش السوداني على المدن والمناطق المأهولة بالسكان والأسواق، خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T18:59+0000
2023-09-04T18:59+0000
2023-09-04T18:59+0000
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وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "الهجوم دمر أيضا منازل فوق رؤوس أصحابها، وأحال المنشآت العامة إلى ركام"، مؤكدة أن قواتها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني للمرة الثانية على التوالي بمنطقة أبو حمامة جنوب الخرطوم.وأضاف البيان أن "هذه الحرب التي أشعلها الفلول وعناصرهم من قيادة القوات المسلحة، ستقضي على آخر آمالهم في العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن الدعم السريع ستعمل مع شرفاء الشعب على تأسيس دولة المواطنة المتساوية التي تعبر عن كل الشعوب السودانية".وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكّد الخميس الماضي، أنه "لم ينقطع عمل جهاز المخابرات السودانية ولا منسوبيه، منذ اندلاع الصراع العسكري مع قوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان الماضي".وأوضح خلال زيارته مقر جهاز المخابرات السودانية أنه "لم تتوقف جهود أفراد المخابرات، ولم تنقطع المعلومات لحظة واحدة، وكانت سببا في نجاح الضربات الموجعة للتمرد العسكري"، وفقا لصحيفة "السوداني".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمم-المتحدة-هناك-حاجة-إلى-مليار-دولار-لدعم-18-مليون-شخص-فروا-من-السودان-1080685522.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الإثنين، أن طيران الجيش السوداني على المدن والمناطق المأهولة بالسكان والأسواق، خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط المدنيين.
وقالت الدعم السريع، في بيان لها، إن "الهجوم دمر أيضا منازل فوق رؤوس أصحابها، وأحال المنشآت العامة إلى ركام"، مؤكدة أن قواتها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش السوداني للمرة الثانية على التوالي بمنطقة أبو حمامة جنوب الخرطوم.
وأضاف البيان أن "هذه الحرب التي أشعلها الفلول وعناصرهم من قيادة القوات المسلحة، ستقضي على آخر آمالهم في العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن الدعم السريع ستعمل مع شرفاء الشعب على تأسيس دولة المواطنة المتساوية التي تعبر عن كل الشعوب السودانية".
وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكّد الخميس الماضي، أنه "لم ينقطع عمل جهاز المخابرات السودانية ولا منسوبيه، منذ اندلاع الصراع العسكري مع قوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان الماضي".
وأوضح خلال زيارته مقر جهاز المخابرات السودانية أنه "لم تتوقف جهود أفراد المخابرات، ولم تنقطع المعلومات لحظة واحدة، وكانت سببا في نجاح الضربات الموجعة للتمرد العسكري"، وفقا لصحيفة
"السوداني".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.
ولعبت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.