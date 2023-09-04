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https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيس-وزراء-النيجر-يطالب-بخروج-السفير-الفرنسي-من-البلاد-عاجلا-1080700278.html
رئيس وزراء النيجر يطالب بخروج السفير الفرنسي من البلاد عاجلا
رئيس وزراء النيجر يطالب بخروج السفير الفرنسي من البلاد عاجلا
شدد رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T17:50+0000
2023-09-04T17:50+0000
النيجر
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نيامي، 4 سبتمبر - سبوتنيك. وقال في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين: "نرغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس ترتكب تصرفات غير مقبولة.. ونطالب بخروج السفير الفرنسي من بلادنا في أسرع وقت ممكن".وأضاف أن "الحكومة والمجلس العسكري يعملان سويا على ضمان الأمن في البلاد.. وحققت القوات المسلحة انتصارات كبيرة على الإرهابيين منذ تموز/ يوليو الماضي".وأعرب الأمين زين عن أمله في لقاء الرئيس السابق محمد بازوم.واتهم القضاء في النيجر، في 2 أيلول/ سبتمبر "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاء ه إلى وزارة الخارجية".وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.
https://sputnikarabic.ae/20230902/ماكرون-أتحدث-إلى-رئيس-النيجر-المعزول-محمد-بازوم-يوميا-1080631124.html
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النيجر, أخبار النيجر
النيجر, أخبار النيجر

رئيس وزراء النيجر يطالب بخروج السفير الفرنسي من البلاد عاجلا

17:50 GMT 04.09.2023
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023
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شدد رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، على ضرورة أن يغادر السفير الفرنسي في نيامي، البلاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هناك رغبة في الحفاظ على العلاقات مع باريس، ولكنها ترتكب تصرفات غير مقبولة.
نيامي، 4 سبتمبر - سبوتنيك. وقال في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين: "نرغب في الحفاظ على العلاقات مع فرنسا نظرا للعلاقات الكبيرة معها، ولكن باريس ترتكب تصرفات غير مقبولة.. ونطالب بخروج السفير الفرنسي من بلادنا في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "الحكومة والمجلس العسكري يعملان سويا على ضمان الأمن في البلاد.. وحققت القوات المسلحة انتصارات كبيرة على الإرهابيين منذ تموز/ يوليو الماضي".

تم تقديم شكويين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بسبب العقوبات المفروضة على بلادنا.. وتلك العقوبات تمنع وصول الأدوية والغذاء للشعب.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا
2 سبتمبر, 10:43 GMT
وأعرب الأمين زين عن أمله في لقاء الرئيس السابق محمد بازوم.
واتهم القضاء في النيجر، في 2 أيلول/ سبتمبر "السفير الفرنسي بانتهاك الأعراف الدبلوماسية بعد رفضه استدعاء ه إلى وزارة الخارجية".
وطالب الإدعاء العام في النيجر، في بيان له، "السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته"، مؤكدا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة.
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