https://sputnikarabic.ae/20230902/ماكرون-أتحدث-إلى-رئيس-النيجر-المعزول-محمد-بازوم-يوميا-1080631124.html

ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا

ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعترف بمنفذي الانقلاب العسكري في النيجر، وأن ‏القرارات التي ستتخذها بلاده بشأن البلد الأفريقي ستكون مبنية على... 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T10:43+0000

2023-09-02T10:43+0000

2023-09-02T10:43+0000

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وكشف ماكرون في أثناء حديثه عن الشؤون التعليمية، بجنوب فرنسا، أمس الجمعة، أنه يتحدث إلى بازوم بشكل يومي.تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام، في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.ونشرت تصريحات ماكرون، عبر حساب قصر الإليزيه الرسمي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.وقال المتحدث باسم النظام، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري، إن تصريحات ماكرون التي أدلى بها يوم الاثنين "تشكل مزيدا من التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للنيجر".وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد يوم الاثنين الماضي،على أن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين.وأكد ماكرون أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم، مشددا على أنه جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة.

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