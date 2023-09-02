https://sputnikarabic.ae/20230902/ماكرون-أتحدث-إلى-رئيس-النيجر-المعزول-محمد-بازوم-يوميا-1080631124.html
ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا
ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعترف بمنفذي الانقلاب العسكري في النيجر، وأن القرارات التي ستتخذها بلاده بشأن البلد الأفريقي ستكون مبنية على... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T10:43+0000
2023-09-02T10:43+0000
2023-09-02T10:43+0000
إيمانويل ماكرون
النيجر
أخبار النيجر
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080630966_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_6583b51fb193a194cdeefde7cddb3af5.jpg
وكشف ماكرون في أثناء حديثه عن الشؤون التعليمية، بجنوب فرنسا، أمس الجمعة، أنه يتحدث إلى بازوم بشكل يومي.تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام، في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.ونشرت تصريحات ماكرون، عبر حساب قصر الإليزيه الرسمي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.وقال المتحدث باسم النظام، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري، إن تصريحات ماكرون التي أدلى بها يوم الاثنين "تشكل مزيدا من التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للنيجر".وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد يوم الاثنين الماضي،على أن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين.وأكد ماكرون أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم، مشددا على أنه جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة.
https://sputnikarabic.ae/20230828/ماكرون-توسع-بريكس-يهدد-وجود-النظام-العالمي-الغربي--1080488980.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080630966_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_fe910c68322556e59243e03bd434e784.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
إيمانويل ماكرون, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعترف بمنفذي الانقلاب العسكري في النيجر، وأن القرارات التي ستتخذها بلاده بشأن البلد الأفريقي ستكون مبنية على مراسلاته مع الرئيس المخلوع، محمد بازوم.
وكشف ماكرون
في أثناء حديثه عن الشؤون التعليمية، بجنوب فرنسا، أمس الجمعة، أنه يتحدث إلى بازوم بشكل يومي.
تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام، في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.
ونشرت تصريحات ماكرون، عبر حساب قصر الإليزيه الرسمي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).
تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.
وقال المتحدث باسم النظام، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري، إن تصريحات ماكرون التي أدلى بها يوم الاثنين "تشكل مزيدا من التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للنيجر".
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد يوم الاثنين الماضي،على أن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى في منصبه
، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين.
وأكد ماكرون أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم، مشددا على أنه جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة.