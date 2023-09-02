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https://sputnikarabic.ae/20230902/ماكرون-أتحدث-إلى-رئيس-النيجر-المعزول-محمد-بازوم-يوميا-1080631124.html
ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا
ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعترف بمنفذي الانقلاب العسكري في النيجر، وأن ‏القرارات التي ستتخذها بلاده بشأن البلد الأفريقي ستكون مبنية على... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T10:43+0000
2023-09-02T10:43+0000
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وكشف ماكرون في أثناء حديثه عن الشؤون التعليمية، بجنوب فرنسا، أمس الجمعة، أنه يتحدث إلى بازوم بشكل يومي.تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام، في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.ونشرت تصريحات ماكرون، عبر حساب قصر الإليزيه الرسمي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.وقال المتحدث باسم النظام، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري، إن تصريحات ماكرون التي أدلى بها يوم الاثنين "تشكل مزيدا من التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للنيجر".وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد يوم الاثنين الماضي،على أن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين.وأكد ماكرون أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم، مشددا على أنه جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة.
https://sputnikarabic.ae/20230828/ماكرون-توسع-بريكس-يهدد-وجود-النظام-العالمي-الغربي--1080488980.html
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إيمانويل ماكرون, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
إيمانويل ماكرون, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن

ماكرون: أتحدث إلى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم يوميا

10:43 GMT 02.09.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يعترف بمنفذي الانقلاب العسكري في النيجر، وأن ‏القرارات التي ستتخذها بلاده بشأن البلد الأفريقي ستكون مبنية على مراسلاته مع الرئيس المخلوع، محمد ‏بازوم.‏
وكشف ماكرون في أثناء حديثه عن الشؤون التعليمية، بجنوب فرنسا، أمس الجمعة، أنه يتحدث إلى بازوم بشكل يومي.
تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام، في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.
ونشرت تصريحات ماكرون، عبر حساب قصر الإليزيه الرسمي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا).
تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن اتهمته الحكومة العسكرية في النيجر، التي استولت على السلطة في 26 يوليو/ تموز الماضي، أمس الجمعة، باستخدام خطاب مثير للانقسام في تعليقاته حول الانقلاب، والسعي إلى ترسيخ علاقة فرنسا الاستعمارية الجديدة مع مستعمرتها السابقة.
وقال المتحدث باسم النظام، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري، إن تصريحات ماكرون التي أدلى بها يوم الاثنين "تشكل مزيدا من التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للنيجر".
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وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد يوم الاثنين الماضي،على أن سفير بلاده لدى النيجر سيبقى في منصبه، رغم ضغوط الانقلابيين العسكريين.
وأكد ماكرون أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب العسكري، وتقديم الدعم لبازوم، مشددا على أنه جرى انتخابه بطريقة ديمقراطية، وكان "شجاعا" برفضه الاستقالة.
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