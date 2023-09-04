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عباس لبلينكن: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقوض حل الدولتين
عباس لبلينكن: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقوض حل الدولتين
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T19:31+0000
2023-09-04T19:31+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، التي أشارت إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.ولفت عباس إلى أن تلك الممارسات الإسرائيلية تدمر كل الفرص الممكنة لتحقيق السلام.وتابع: "نطالب الإدارة الأمريكية بقبول المساعي الفلسطينية التي تهدف إلى الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن".وقال الرئيس الفلسطيني إنه يجب إنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين، التي تسببت فيها القوانين الأمريكية والعمل على إقامة علاقات جيدة بين الطرفين.ولفت إلى أن ذلك يشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، إضافة إلى إعادة برنامج المساعدات المباشرة.كما دعا محمود عباس واشنطن إلى إلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بـ "الممارسات العدوانية" والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20230814/قمة-العلمين-قادة-مصر-وفلسطين-والأردن-يؤكدون-ضرورة-إنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-للأراضي-الفلسطينية-1080065678.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

عباس لبلينكن: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقوض حل الدولتين

19:31 GMT 04.09.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، التي أشارت إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وقال عباس: "الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يمارسون الإرهاب بصورة تؤدي إلى تقويض حل الدولتين".
ولفت عباس إلى أن تلك الممارسات الإسرائيلية تدمر كل الفرص الممكنة لتحقيق السلام.
وتابع: "نطالب الإدارة الأمريكية بقبول المساعي الفلسطينية التي تهدف إلى الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن".
قمة مصرية أردنية فلسطينية في مدينة العلمين بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
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14 أغسطس, 14:03 GMT
وقال الرئيس الفلسطيني إنه يجب إنهاء جميع العقوبات المفروضة على الفلسطينيين، التي تسببت فيها القوانين الأمريكية والعمل على إقامة علاقات جيدة بين الطرفين.
ولفت إلى أن ذلك يشمل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس ومكتب لفلسطين في واشنطن، إضافة إلى إعادة برنامج المساعدات المباشرة.
كما دعا محمود عباس واشنطن إلى إلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بـ "الممارسات العدوانية" والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
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