https://sputnikarabic.ae/20230904/إصابة-4-أشخاص-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بعد-اقتحام-مدينة-جنين-1080676973.html
إصابة 4 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين
إصابة 4 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين
أصيب 4 فلسطينيين بإصابات طفيفة، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:06+0000
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فيما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطيين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.وذكر شاهد عيان لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل أمين سر حركة "فتح" في جنين، عطا أبو رميلة"، فيما أكّد شاهد عيان آخر أن "اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين في الضفة الغربية، بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي".من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات الأمن تعمل في هذه الأثناء داخل مخيم جنين"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل ناشطا من حركة "حماس"، مضيفة أنه "اشتبك(الناشط)، في وقت سابق، مع قوات الجيش كما تم اعتقال مطلوبين آخرين".وتشهد الضفة الغربية، منذ شهور، حالة تصعيد شديدة جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، في المقابل قتل أكثر من 30 مواطنا إسرائيليا في عمليات طعن ودهس وإطلاق نار قام بها مسلحون فلسطينيونن منذ بداية العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مقتل-فلسطيني-برصاص-إسرائيلي-في-جنين-1080308617.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إصابة 4 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مدينة جنين
09:06 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
أصيب 4 فلسطينيين بإصابات طفيفة، اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية.
فيما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطيين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
وذكر شاهد عيان لـ"سبوتنيك"، أن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل أمين سر حركة "فتح" في جنين، عطا أبو رميلة"، فيما أكّد شاهد عيان آخر أن "اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين في الضفة الغربية، بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي".
من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، أفيخاي أدرعي، إن "قوات الأمن تعمل في هذه الأثناء داخل مخيم جنين"، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل ناشطا من حركة "حماس"، مضيفة أنه "اشتبك(الناشط)، في وقت سابق، مع قوات الجيش كما تم اعتقال مطلوبين آخرين".
وتشهد الضفة الغربية
، منذ شهور، حالة تصعيد شديدة جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على المدنيين الفلسطينيين، في المقابل قتل أكثر من 30 مواطنا إسرائيليا في عمليات طعن ودهس وإطلاق نار قام بها مسلحون فلسطينيونن منذ بداية العام الحالي.