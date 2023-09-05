أغلى سيارة في العالم... 10 موديلات فاخرة تجلب الإثارة إلى حياتك
14:45 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 05.09.2023)
© AFP 2023 / Fabrice Coffriniسيارة Bugatti Chiron في المعرض الـ 86 "جنيف الدولي" للسيارات.
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
الجميع يحلم بامتلاك سيارة فاخرة في يوم من الأيام، لكن بالنسبة لبعض الأثرياء في العالم، أصبح هذا الحلم حقيقة، تملك سيارات متطورة، صنعت خصيصا لهم بميزات تفوق ما يمكن تخيله.
وسواء كنت تبحث عن سيارة أنيقة أو رياضية، فاخرة أوعالية التقنية، ليس هناك شك في أن هذه السيارات باهظة الثمن ستجلب الإثارة إلى حياتك.
ولكن لا تنسى أنه بغض النظر عن ميزانيتك، يمكنك العثور على سيارة، تجعل تجربة القيادة الخاصة بك لا تنسى.
في هذا التقرير، دعونا نستكشف أغلى 10 سيارات على كوكب الأرض، في عام 2023، وما هي الأسباب التي تجعلها مميزة للغاية.
10. "بوغاتي تشيرون سوبرسبورت 300 بلس"
"Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus"
© PhotoBugatti Chiron Super Sport 300 Plus
Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus
© Photo
هي سيارة رياضية ذات محرك وسطي، بمقعدين تم تطويرها وتصنيعها في فرنسا.
السعر
3.5 مليون دولار.
تم إنتاج 30 سيارة فقط، ما يجعلها حصرية للغاية.
المحرك
تحتوي هذه السيارة على محرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر، يولد قوة مذهلة تبلغ 1578 حصانا.
السرعة
أهم ما يميزها هو سرعتها. سيارة حطمت الأرقام القياسية، فهي أول سيارة تكسر حاجز الـ 300 ميل في الساعة، ومن هنا جاء اسمها. وقد تم تحقيق هذه السرعة خلال اختبار السرعة العالية في منشأة اختبار "فولكس فاغن" في ألمانيا.
السرعة القصوى للسيارة محددة إلكترونيا بـ 273 ميلًا في الساعة لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن الرقم القياسي يظهر أنها قادرة على تحقيق المزيد.
التصميم
تتميز هذه السيارة بتصميم ذيل طويل يقلل من السحب ويجعل القيادة بسرعة عالية أكثر سهولة.
يتضمن تصميمها أيضًا ميزات ديناميكية هوائية مثل ستائر الهواء على طول جوانب السيارة لتحسين تدفق الهواء، ومشتت الهواء في الخلف لتقليل السحب، وجناح ثابت يخلق قوة سفلية لإبقاء السيارة ثابتة.
عناصرها الميكانيكية والتصميمية استثنائية، إلا أنها مثيرة للإعجاب بنفس القدر من حيث الفخامة، ويمثل التصميم الداخلي للسيارة مزيجًا رائعًا من الراحة والأداء، ويتميز بمواد عالية الجودة وتصميم يركز على السائق.
9. "لامبورغيني فينينو رودستر"
"Lamborghini Veneno Roadster"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
هي سيارة رياضية عالية الأداء واسمها "Veneno" يعني "السم" باللغة الإسبانية، ما يعكس تصميم السيارة وأداءها العدواني.
السعر
4 ملايين دولار.
أنتجت "لامبورغيني" 9 سيارات فقط من هذا الطراز، ما يجعلها نادرة للغاية وقطعة مرغوبة بها للغاية من قبل هواة جمع السيارات.
المحرك
يتم تشغيلها بواسطة محرك جبار V12 سعة 6.5 لتر ينتج قوة 740 حصانًا و507 عزم.
السرعة
وهذا يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 2.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 355 كم في الساعة.
التصميم
تصميم السيارة مستقبلي ومتطرف، حتى بمعايير "لامبورغيني". "فينينو رودستر" هي سيارة دون سقف ذات خطوط حادة، وأقواس عجلات كبيرة، وجناح خلفي ضخم، ما يمنحها مظهرا يشبه الطائرات النفاثة. وتخدم ميزات التصميم هذه أيضًا غرضا ديناميكيا هوائيا، حيث تعمل على تحسين ثبات السيارة عند السرعات العالية.
يتميز التصميم الداخلي بمقاعد سباق بسيطة وعجلة قيادة على طراز السباق ومجموعة أدوات رقمية.
وعلى الرغم من تركيزها على الأداء العالي، إلا أن السيارة مجهزة أيضًا بوسائل الرفاهية الحديثة مثل نظام الصوت المتميز والمفروشات الراقية.
8. "كوينيغسيغ CCXR تريفيتا"
"Koenigsegg CCXR Trevita"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
السعر
4.3 مليون دولار.
يرجع سعرها جزئيًا إلى ندرتها، حيث تم إنتاج 3 سيارات فقط منها على الإطلاق، إضافة إلى تصميمها الفريد.
المحرك
يتم تشغيلها بواسطة محرك V8 مزدوج الشحن سعة 4.8 لتر ينتج قوة 1018 حصانًا و796 عزم.
السرعة
تتيح هذه القوة للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 2.9 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تزيد عن 400 كم في الساعة.
التصميم
تتمتع بمظهر خارجي فريد من نوعه، وقد طورت الشركة طريقة جديدة لتصنيع ألياف الكربون تسمح لها بالحصول على لمعان يشبه الألماس عندما تتعرض للضوء، ما يجعلها مركبة غير عادية.
في المركز السابع، لدينا سيارتين بسعر 5 ملايين دولار، وهما "Bugatti Divo" و"Pagani Huayra Imola"
7. "بوجاتي ديفو"
"Bugatti Divo"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
سيارة رياضية، سميت على اسم سائق السباق الفرنسي ألبرت ديفو، الذي فاز بسباق "تارغا فلوريو" مرتين، في عشرينيات القرن الماضي، لصالح بوغاتي، تهدف إلى أن تكون مركبة أكثر تركيزًا على حلبات السباق من شقيقتها "تشيرون".
السعر
5 ملايين دولار.
يقتصر إنتاجها على 40 سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، وقد بيعت جميعها على الفور بعد الإعلان عنها.
المحرك
تعمل بمحرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر، يوفر قوة 1500 حصان و1180 عزم.
السرعة
تبلغ سرعتها القصوى 380 كم في الساعة
التصميم
التصميم الخارجي يتميز بديناميكية هوائية جديدة يسمح لها بالانعطاف بسرعات أعلى ويمنحها إحساسًا أكثر مرونة.
أما التصميم الداخلي فهو مثير للإعجاب بنفس القدر، حيث يقدم مزيجًا من جماليات الفخامة والسباق مع تطعيمات "ألكانتارا" وعناصر من ألياف الكربون وأنظمة ألوان ثنائية اللون.
7. "باغاني هوايرا إيمولا"
"Pagani Huayra Imola"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
تمت تسميتها على اسم حلبة سباق "إيمولا" في إيطاليا، وهو المسار الذي أجرت فيه "باغاني" الكثير من عمليات تطوير السيارة واختبارها.
السعر
5 ملايين دولار.
تم إنتاج 5 سيارات فقط وهو ما يفسر سعرها.
المحرك
تحتوي على محرك V12 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 6.0 لتر من "مرسيدس-AMG"، والذي ينتج قوة هائلة تبلغ 827 حصانا و811 عزم.
السرعة
تتيح هذه القوة للسيارة تقديم أداء مذهل، على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن أرقام التسارع الدقيقة والسرعة القصوى.
التصميم
يتميز طراز "إيمولا" بتركيزه على الديناميكيات الهوائية والأداء على الطريق. تتميز بحزمة ديناميكية هوائية قوية تتضمن جناحا خلفيا ضخما ومشتتا أماميا ومجموعة من فتحات الهواء لتبريد فعال، كما تم تقليل وزن السيارة لتحسين الأداء، وذلك بفضل استخدام المواد المركبة المتقدمة.
6. "مرسيدس مايباخ إكسيليرو"
"Mercedes-Maybach Exelero"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
سيارة رياضية عالية الأداء، تم تطويرهه بالتعاون مع شركة "فولدا" تصنيع الإطارات لاختبار وعرض مجموعة إطارات "إكسيليرو" الجديدة، ولهذا السبب تحمل اسم "إكسيليرو".
السعر
8 ملايين دولار.
وتبرر تكلفتها المذهلة تفردها، لا يوجد منها سوى سيارة واحدة في العالم.
المحرك
تعمل بمحرك V12 سعة 5.9 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة 700 حصان و 752 عزم.
السرعة
يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 4.4 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 350 كم في الساعة، وهو إنجاز مثير للإعجاب لسيارة تزن نحو 2.66 طن.
التصميم
تتميز بخطوط أنيقة لسيارة كوبيه فاخرة مع عناصر سيارة رياضية عدوانية وعضلية.
المقصورة الداخلية تحتوي على مواد عالية الجودة وميزات متقدمة تؤكد على الراحة والأداء.
5. "بوغاتي شينتوديتشي"
"Bugatti Centodieci"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
"شينتوديتشي" بالإيطالية تعني 110، تم الكشف عنها في عام 2019، وتم إنتاجها للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 لتأسيس الشركة، في عام 1909.
السعر
9.5 مليون دولار، حيث تم إنتاج 10 سيارات منها فقط على الإطلاق.
المحرك
تعمل بمحرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر، ينتج قوة هائلة تبلغ 1600 حصان.
السرعة
تتيح هذه القوة للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 2.4 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 380 كم في الساعة.
التصميم
تتميز بشبكة الصغيرة على شكل حدوة الحصان، والجسم الحاد الهجومي، ومداخل الهواء الخمسة الدائرية حيث يمثل مزيجا استثنائيا من الأساليب الكلاسيكية والمعاصرة.
4. "رولز رويس سويبتيل"
"Rolls-Royce Sweptail"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
سيارة فاخرة وفريدة من نوعها تم الكشف عنها، في عام 2017.
السعر
يصل إلى 13 مليون دولار، وهذه التكلفة الباهظة ترجع إلى طبيعتها المخصصة.
يتم تصنيعها بتكليف من عميل لا يكشف عنه، في حال أراد الحصول على سيارة "رولز رويس" فريدة وشخصية مستوحاة من اليخوت الفاخرة، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.
المحرك
تعمل بمحرك V12 سعة 6.75 لترًا.
لا يتم نشر تفاصيل الأداء على نطاق واسع، حيث ينصب التركيز الأساسي للسيارة على الفخامة والتفرد بدلًا من السرعة أو التسارع.
التصميم
الميزة الأكثر تميزا لها هي الجزء الخلفي من السيارة، والذي يتناقص تدريجيا إلى "ذيل مائل"، ومن هنا جاء الاسم.
وتشمل عناصر التصميم الفريدة الأخرى السقف الزجاجي البانورامي، وهو أحد أكبر وأعقد السقف الذي تم صنعه للسيارة على الإطلاق، والشبكة، وهي الأكبر التي تم تركيبها في أي سيارة "رولز-رويس" في العصر الحديث.
يتميز الجزء الداخلي بالفخامة التي تتوقعها، حيث يحتوي خشب الماكاسار والجلد الفاتح والداكن المتباين.
فيها مقعدين فقط، مع تخصيص المساحة الخلفية لرف الأمتعة المكسو بالخشب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مبرد للشمبانيا.
3. "باغاني زوندا إتش بي بارتشيتا"
"Pagani Zonda HP Barchetta"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
تشير حروف HP إلى "Horacio Pagani"، مؤسس شركة "Pagani Automobile".
في حين أن"Barchetta" هو مصطلح إيطالي يشير إلى السيارات الرياضية الصغيرة ذات السقف المفتوح.
السعر
15 مليون دولار.
تم إنتاج 3 سيارات فقط، إحداها مخصصة لهوراسيو باغاني نفسه.
المحرك
تعمل بمحرك V12 سعة 7.3 لتر من شركة "مرسيدس"، وينتج قوة مذهلة تصل إلى 800 حصان. بينما لم يتم الكشف عن أرقام الأداء الدقيقة.
التصميم
السيارة لا تحتوي على سقف تقليدي، وبدلًا من ذلك، فهي تحتوي على زجاج أمامي صغير يلتف حول المقدمة، ما يمنحها تصميم "بارتشيتا" (قارب صغير حقيقي)، كما أن لديها انسيابية للعجلات الخلفية، وهو جانب مميز لم نشاهده في العديد من المركبات الأخرى.
يتميز التصميم الداخلي بمواد راقية مثل الجلود وألياف الكربون والمعادن المصقولة، ما يوفر أجواء فاخرة ورياضية.
2. "بوغاتي لا فواتور نوار"
"Bugatti La Voiture Noire"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
تتتفالتعني "السيارة السوداء"، تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات في عام 2019، وتم تصميمها للاحتفال بالذكرى السنوية الـ110 للشركة.
السعر
16.7 مليون دولار
تحمل سيارة "La Voiture Noire" الرقم القياسي كأغلى سيارة جديدة تم بيعها على الإطلاق.
المحرك
تعمل بمحرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر الموجود في "بوغاتي تشيرون"، والذي يوفر قوة 1500 حصان و1180 عزم.
التصميم
تتميز هذه السيارة بجسم أنيق من ألياف الكربون باللون الأسود بالكامل مع واجهة ممتدة فريدة وخط "Bugatti C" المميز على الجانبين.
تتميز أيضا بوجود 6 رؤوس لفتحات العادم في الخلف.
في الداخل، كما هو متوقع المقصورة فخمة مثل أي سيارة "بوغاتي".
1. "رولز رويس بوت تيل"
"Rolls-Royce Boat Tail"
© Photoأغلى سيارة في العالم
أغلى سيارة في العالم
© Photo
تم الكشف عن هذه السيارة الفاخرة، في عام 2021، حيث يمكن للعملاء طلب نماذج فريدة ومصممة خصيصا لهم.
السعر
23 مليون دولار
واحدة من أغلى السيارات في العالم. ويرجع سعرها المرتفع إلى مستوى التخصيص المطلوب، والحرفية اليدوية الواسعة المطلوبة، والمواد عالية الجودة المستخدمة في صناعتها.
المحرك
يتم تشغيلها بمحرك V12 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 6.75 لترًا، لكن الأداء ليس هو التركيز الأساسي هنا، بل إن فخامة السيارة وتفردها هو ما يحتل مركز الصدارة.
التصميم
مستوحى من "ذيل القارب" من سيارات "رولز-رويس"، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، مع مؤخرة تشبه مؤخرة يخت فاخر.
الميزة الأكثر تميزًا في السيارة هي سطحها الخلفي، الذي يفتح بطريقة الفراشة ليكشف عن مجموعة الرفاهية، بما في ذلك ثلاجة، ومبرد شمبانيا مزدوج، وأدوات مائدة وأواني فخارية مخصصة، وحتى مظلة مصممة خصيصًا.
الجزء الداخلي يتميز بالفخامة التي تتوقعها من سيارة "رولز رويس"، المصممة حسب الطلب وفقا لتفضيلات العميل.
يمكن أيضا إزالة الساعة الموجودة على لوحة القيادة وارتداؤها كساعة، وهي ميزة أصبحت ممكنة بالشراكة مع صانع الساعات السويسرية الفاخرة "BOVET 1822".
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