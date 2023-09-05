https://sputnikarabic.ae/20230905/أغلى-سيارة-في-العالم-10-موديلات-فاخرة-تجلب-الإثارة-إلى-حياتك-1080730058.html

أغلى سيارة في العالم... 10 موديلات فاخرة تجلب الإثارة إلى حياتك

أغلى سيارة في العالم... 10 موديلات فاخرة تجلب الإثارة إلى حياتك

الجميع يحلم بامتلاك سيارة فاخرة في يوم من الأيام، لكن بالنسبة لبعض الأثرياء في العالم، أصبح هذا الحلم حقيقة، تملك سيارات متطورة، صنعت خصيصا لهم بميزات تفوق ما... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T14:45+0000

2023-09-05T14:45+0000

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وسواء كنت تبحث عن سيارة أنيقة أو رياضية، فاخرة أوعالية التقنية، ليس هناك شك في أن هذه السيارات باهظة الثمن ستجلب الإثارة إلى حياتك.ولكن لا تنسى أنه بغض النظر عن ميزانيتك، يمكنك العثور على سيارة، تجعل تجربة القيادة الخاصة بك لا تنسى.في هذا التقرير، دعونا نستكشف أغلى 10 سيارات على كوكب الأرض، في عام 2023، وما هي الأسباب التي تجعلها مميزة للغاية.10. "بوغاتي تشيرون سوبرسبورت 300 بلس""Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus"هي سيارة رياضية ذات محرك وسطي، بمقعدين تم تطويرها وتصنيعها في فرنسا.السعر3.5 مليون دولار.تم إنتاج 30 سيارة فقط، ما يجعلها حصرية للغاية.المحركتحتوي هذه السيارة على محرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر، يولد قوة مذهلة تبلغ 1578 حصانا.السرعةأهم ما يميزها هو سرعتها. سيارة حطمت الأرقام القياسية، فهي أول سيارة تكسر حاجز الـ 300 ميل في الساعة، ومن هنا جاء اسمها. وقد تم تحقيق هذه السرعة خلال اختبار السرعة العالية في منشأة اختبار "فولكس فاغن" في ألمانيا.السرعة القصوى للسيارة محددة إلكترونيا بـ 273 ميلًا في الساعة لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن الرقم القياسي يظهر أنها قادرة على تحقيق المزيد.التصميمتتميز هذه السيارة بتصميم ذيل طويل يقلل من السحب ويجعل القيادة بسرعة عالية أكثر سهولة.يتضمن تصميمها أيضًا ميزات ديناميكية هوائية مثل ستائر الهواء على طول جوانب السيارة لتحسين تدفق الهواء، ومشتت الهواء في الخلف لتقليل السحب، وجناح ثابت يخلق قوة سفلية لإبقاء السيارة ثابتة.عناصرها الميكانيكية والتصميمية استثنائية، إلا أنها مثيرة للإعجاب بنفس القدر من حيث الفخامة، ويمثل التصميم الداخلي للسيارة مزيجًا رائعًا من الراحة والأداء، ويتميز بمواد عالية الجودة وتصميم يركز على السائق.9. "لامبورغيني فينينو رودستر""Lamborghini Veneno Roadster"هي سيارة رياضية عالية الأداء واسمها "Veneno" يعني "السم" باللغة الإسبانية، ما يعكس تصميم السيارة وأداءها العدواني.السعر4 ملايين دولار.أنتجت "لامبورغيني" 9 سيارات فقط من هذا الطراز، ما يجعلها نادرة للغاية وقطعة مرغوبة بها للغاية من قبل هواة جمع السيارات.المحركيتم تشغيلها بواسطة محرك جبار V12 سعة 6.5 لتر ينتج قوة 740 حصانًا و507 عزم.السرعةوهذا يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 2.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 355 كم في الساعة.التصميمتصميم السيارة مستقبلي ومتطرف، حتى بمعايير "لامبورغيني". "فينينو رودستر" هي سيارة دون سقف ذات خطوط حادة، وأقواس عجلات كبيرة، وجناح خلفي ضخم، ما يمنحها مظهرا يشبه الطائرات النفاثة. وتخدم ميزات التصميم هذه أيضًا غرضا ديناميكيا هوائيا، حيث تعمل على تحسين ثبات السيارة عند السرعات العالية.يتميز التصميم الداخلي بمقاعد سباق بسيطة وعجلة قيادة على طراز السباق ومجموعة أدوات رقمية.وعلى الرغم من تركيزها على الأداء العالي، إلا أن السيارة مجهزة أيضًا بوسائل الرفاهية الحديثة مثل نظام الصوت المتميز والمفروشات الراقية.8. "كوينيغسيغ CCXR تريفيتا""Koenigsegg CCXR Trevita"السعر4.3 مليون دولار.يرجع سعرها جزئيًا إلى ندرتها، حيث تم إنتاج 3 سيارات فقط منها على الإطلاق، إضافة إلى تصميمها الفريد.المحركيتم تشغيلها بواسطة محرك V8 مزدوج الشحن سعة 4.8 لتر ينتج قوة 1018 حصانًا و796 عزم.السرعةتتيح هذه القوة للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 2.9 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تزيد عن 400 كم في الساعة.التصميمتتمتع بمظهر خارجي فريد من نوعه، وقد طورت الشركة طريقة جديدة لتصنيع ألياف الكربون تسمح لها بالحصول على لمعان يشبه الألماس عندما تتعرض للضوء، ما يجعلها مركبة غير عادية.في المركز السابع، لدينا سيارتين بسعر 5 ملايين دولار، وهما "Bugatti Divo" و"Pagani Huayra Imola"7. "بوجاتي ديفو""Bugatti Divo"سيارة رياضية، سميت على اسم سائق السباق الفرنسي ألبرت ديفو، الذي فاز بسباق "تارغا فلوريو" مرتين، في عشرينيات القرن الماضي، لصالح بوغاتي، تهدف إلى أن تكون مركبة أكثر تركيزًا على حلبات السباق من شقيقتها "تشيرون".السعر5 ملايين دولار.يقتصر إنتاجها على 40 سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، وقد بيعت جميعها على الفور بعد الإعلان عنها.المحركتعمل بمحرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر، يوفر قوة 1500 حصان و1180 عزم.السرعةتبلغ سرعتها القصوى 380 كم في الساعةالتصميمالتصميم الخارجي يتميز بديناميكية هوائية جديدة يسمح لها بالانعطاف بسرعات أعلى ويمنحها إحساسًا أكثر مرونة.أما التصميم الداخلي فهو مثير للإعجاب بنفس القدر، حيث يقدم مزيجًا من جماليات الفخامة والسباق مع تطعيمات "ألكانتارا" وعناصر من ألياف الكربون وأنظمة ألوان ثنائية اللون.7. "باغاني هوايرا إيمولا""Pagani Huayra Imola"تمت تسميتها على اسم حلبة سباق "إيمولا" في إيطاليا، وهو المسار الذي أجرت فيه "باغاني" الكثير من عمليات تطوير السيارة واختبارها.السعر5 ملايين دولار.تم إنتاج 5 سيارات فقط وهو ما يفسر سعرها.المحركتحتوي على محرك V12 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 6.0 لتر من "مرسيدس-AMG"، والذي ينتج قوة هائلة تبلغ 827 حصانا و811 عزم.السرعةتتيح هذه القوة للسيارة تقديم أداء مذهل، على الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن أرقام التسارع الدقيقة والسرعة القصوى.التصميميتميز طراز "إيمولا" بتركيزه على الديناميكيات الهوائية والأداء على الطريق. تتميز بحزمة ديناميكية هوائية قوية تتضمن جناحا خلفيا ضخما ومشتتا أماميا ومجموعة من فتحات الهواء لتبريد فعال، كما تم تقليل وزن السيارة لتحسين الأداء، وذلك بفضل استخدام المواد المركبة المتقدمة.6. "مرسيدس مايباخ إكسيليرو""Mercedes-Maybach Exelero"سيارة رياضية عالية الأداء، تم تطويرهه بالتعاون مع شركة "فولدا" تصنيع الإطارات لاختبار وعرض مجموعة إطارات "إكسيليرو" الجديدة، ولهذا السبب تحمل اسم "إكسيليرو".السعر8 ملايين دولار.وتبرر تكلفتها المذهلة تفردها، لا يوجد منها سوى سيارة واحدة في العالم.المحركتعمل بمحرك V12 سعة 5.9 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة 700 حصان و 752 عزم.السرعةيمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 4.4 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 350 كم في الساعة، وهو إنجاز مثير للإعجاب لسيارة تزن نحو 2.66 طن.التصميمتتميز بخطوط أنيقة لسيارة كوبيه فاخرة مع عناصر سيارة رياضية عدوانية وعضلية.المقصورة الداخلية تحتوي على مواد عالية الجودة وميزات متقدمة تؤكد على الراحة والأداء.5. "بوغاتي شينتوديتشي""Bugatti Centodieci""شينتوديتشي" بالإيطالية تعني 110، تم الكشف عنها في عام 2019، وتم إنتاجها للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 110 لتأسيس الشركة، في عام 1909.السعر9.5 مليون دولار، حيث تم إنتاج 10 سيارات منها فقط على الإطلاق.المحركتعمل بمحرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر، ينتج قوة هائلة تبلغ 1600 حصان.السرعةتتيح هذه القوة للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة، خلال 2.4 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 380 كم في الساعة.التصميمتتميز بشبكة الصغيرة على شكل حدوة الحصان، والجسم الحاد الهجومي، ومداخل الهواء الخمسة الدائرية حيث يمثل مزيجا استثنائيا من الأساليب الكلاسيكية والمعاصرة.4. "رولز رويس سويبتيل""Rolls-Royce Sweptail"سيارة فاخرة وفريدة من نوعها تم الكشف عنها، في عام 2017.السعريصل إلى 13 مليون دولار، وهذه التكلفة الباهظة ترجع إلى طبيعتها المخصصة.يتم تصنيعها بتكليف من عميل لا يكشف عنه، في حال أراد الحصول على سيارة "رولز رويس" فريدة وشخصية مستوحاة من اليخوت الفاخرة، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.المحركتعمل بمحرك V12 سعة 6.75 لترًا.لا يتم نشر تفاصيل الأداء على نطاق واسع، حيث ينصب التركيز الأساسي للسيارة على الفخامة والتفرد بدلًا من السرعة أو التسارع.التصميمالميزة الأكثر تميزا لها هي الجزء الخلفي من السيارة، والذي يتناقص تدريجيا إلى "ذيل مائل"، ومن هنا جاء الاسم.وتشمل عناصر التصميم الفريدة الأخرى السقف الزجاجي البانورامي، وهو أحد أكبر وأعقد السقف الذي تم صنعه للسيارة على الإطلاق، والشبكة، وهي الأكبر التي تم تركيبها في أي سيارة "رولز-رويس" في العصر الحديث.يتميز الجزء الداخلي بالفخامة التي تتوقعها، حيث يحتوي خشب الماكاسار والجلد الفاتح والداكن المتباين.فيها مقعدين فقط، مع تخصيص المساحة الخلفية لرف الأمتعة المكسو بالخشب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على مبرد للشمبانيا.3. "باغاني زوندا إتش بي بارتشيتا""Pagani Zonda HP Barchetta"تشير حروف HP إلى "Horacio Pagani"، مؤسس شركة "Pagani Automobile".في حين أن"Barchetta" هو مصطلح إيطالي يشير إلى السيارات الرياضية الصغيرة ذات السقف المفتوح.السعر15 مليون دولار.تم إنتاج 3 سيارات فقط، إحداها مخصصة لهوراسيو باغاني نفسه.المحركتعمل بمحرك V12 سعة 7.3 لتر من شركة "مرسيدس"، وينتج قوة مذهلة تصل إلى 800 حصان. بينما لم يتم الكشف عن أرقام الأداء الدقيقة.التصميمالسيارة لا تحتوي على سقف تقليدي، وبدلًا من ذلك، فهي تحتوي على زجاج أمامي صغير يلتف حول المقدمة، ما يمنحها تصميم "بارتشيتا" (قارب صغير حقيقي)، كما أن لديها انسيابية للعجلات الخلفية، وهو جانب مميز لم نشاهده في العديد من المركبات الأخرى.يتميز التصميم الداخلي بمواد راقية مثل الجلود وألياف الكربون والمعادن المصقولة، ما يوفر أجواء فاخرة ورياضية.2. "بوغاتي لا فواتور نوار""Bugatti La Voiture Noire" تتتفالتعني "السيارة السوداء"، تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات في عام 2019، وتم تصميمها للاحتفال بالذكرى السنوية الـ110 للشركة.السعر16.7 مليون دولارتحمل سيارة "La Voiture Noire" الرقم القياسي كأغلى سيارة جديدة تم بيعها على الإطلاق.المحركتعمل بمحرك W16 رباعي الشاحن سعة 8.0 لتر الموجود في "بوغاتي تشيرون"، والذي يوفر قوة 1500 حصان و1180 عزم.التصميمتتميز هذه السيارة بجسم أنيق من ألياف الكربون باللون الأسود بالكامل مع واجهة ممتدة فريدة وخط "Bugatti C" المميز على الجانبين.تتميز أيضا بوجود 6 رؤوس لفتحات العادم في الخلف.في الداخل، كما هو متوقع المقصورة فخمة مثل أي سيارة "بوغاتي".1. "رولز رويس بوت تيل""Rolls-Royce Boat Tail"تم الكشف عن هذه السيارة الفاخرة، في عام 2021، حيث يمكن للعملاء طلب نماذج فريدة ومصممة خصيصا لهم.السعر23 مليون دولارواحدة من أغلى السيارات في العالم. ويرجع سعرها المرتفع إلى مستوى التخصيص المطلوب، والحرفية اليدوية الواسعة المطلوبة، والمواد عالية الجودة المستخدمة في صناعتها.المحركيتم تشغيلها بمحرك V12 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 6.75 لترًا، لكن الأداء ليس هو التركيز الأساسي هنا، بل إن فخامة السيارة وتفردها هو ما يحتل مركز الصدارة.التصميممستوحى من "ذيل القارب" من سيارات "رولز-رويس"، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، مع مؤخرة تشبه مؤخرة يخت فاخر.الميزة الأكثر تميزًا في السيارة هي سطحها الخلفي، الذي يفتح بطريقة الفراشة ليكشف عن مجموعة الرفاهية، بما في ذلك ثلاجة، ومبرد شمبانيا مزدوج، وأدوات مائدة وأواني فخارية مخصصة، وحتى مظلة مصممة خصيصًا.الجزء الداخلي يتميز بالفخامة التي تتوقعها من سيارة "رولز رويس"، المصممة حسب الطلب وفقا لتفضيلات العميل.يمكن أيضا إزالة الساعة الموجودة على لوحة القيادة وارتداؤها كساعة، وهي ميزة أصبحت ممكنة بالشراكة مع صانع الساعات السويسرية الفاخرة "BOVET 1822".أفضل السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية بلد معروف بأسلوب حياته الفاخر، وعندما يتعلق الأمر بالسيارات، فالأمر لا يختلف."أوديR8 ( AUDI R8)"سيارة سيدان فاخرة مزودة بمحرك قوي يوفر تسارعا وسرعة استثنائيين."رولز رويس فانتوم" (ROLLS ROYCE PHANTOM)مثال للفخامة والرقي وهي الخيار الأفضل للنخبة في المملكة العربية السعودية."بنتلي كونتيننتال جي تي" (BENTLEY CONTINENTAL GT)تعد خيارًا شائعا لأولئك الذين يريدون سيارة فاخرة تقدم أيضا أداء عاليا.تتميز بمحرك V8 يوفر قوة مذهلة تبلغ 542 حصانا ويمكنه الوصول من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط."مرسيدس الفئة إس كلاس" (MERCEDES S CLASS)تعتبر مرسيدس الفئة S سيارة مرغوبة للغاية لأولئك الذين يبحثون عن تجربة قيادة متميزة في المملكة."رينج روفر إيفوك" (RANGE ROVER EVOQUE)تعتبر من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة فهي مثالية للتنقل على التضاريس الوعرة في صحراء المملكة العربية السعودية."رينج روفر فيلار" (RANGE ROVER VELAR)مثالية للعائلات أو الأفراد الذين يقدرون الأسلوب والأداء. سواء كنت تتجول في المدينة أو تسير على الطرق الوعرة."بي إم دبليو إكس6" (BMW X6)اكتسبت "بي إم دبليو" شعبية في المملكة العربية السعودية، بسبب تصميمها الأنيق وأداءها القوي وميزاتها التكنولوجية المتقدمة.بي إم دبليو إم5 (BMW M5)هي سيارة سيدان فاخرة عالية الأداء اكتسبت شعبية هائلة في السعودية، بسبب محركها القوي.تم تجهيزها بمحرك V8 سعة 4.4 لترًا يوفر قوة مذهلة تبلغ 600 حصان ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 3.2 ثانية فقط.

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