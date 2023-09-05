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https://sputnikarabic.ae/20230905/أي-من-دول-الشرق-الأوسط-لديها-أسرع-إنترنت؟-1080727391.html
أي من دول الشرق الأوسط لديها أسرع إنترنت؟
أي من دول الشرق الأوسط لديها أسرع إنترنت؟
تعد سرعة التحميل إحدى المعايير الأساسية للاستخدام المريح للإنترنت. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول سرعة الوصول إلى خدمة الإنترنت، في دول العالم والشرق... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T13:34+0000
2023-09-05T13:34+0000
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انفوجرافيك, شبكة الإنترنت, инфографика, أخبار الشرق الأوسط
انفوجرافيك, شبكة الإنترنت, инфографика, أخبار الشرق الأوسط

أي من دول الشرق الأوسط لديها أسرع إنترنت؟

13:34 GMT 05.09.2023
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تعد سرعة التحميل إحدى المعايير الأساسية للاستخدام المريح للإنترنت. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات حول سرعة الوصول إلى خدمة الإنترنت، في دول العالم والشرق الأوسط.
أي من دول الشرق الأوسط لديها أسرع إنترنت؟ - سبوتنيك عربي
أي من دول الشرق الأوسط لديها أسرع إنترنت؟ - سبوتنيك عربي
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMT
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