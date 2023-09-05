https://sputnikarabic.ae/20230905/الحكم-على-الزعيم-السابق-لحركة-الفتيان-الفخورين-الأمريكية-بالسجن-22-عاما-في-اقتحام-الكابيتول-1080744513.html
الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول
الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول
قضت محكمة أمريكية، يوم الثلاثاء، بالسجن 22 عاما على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية، في أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونغرس... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T22:16+0000
2023-09-05T22:16+0000
2023-09-05T22:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتحام الكونغرس
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وتم الحكم على هنري "إنريكي" تاريو، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة التآمر الدعائي، وهي تهمة تعود لعهد الحرب الأهلية الأمريكية، وتهم أخرى في شهر مايو/ آيار الماضي.وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تيموثي كيلي خلال جلسة مدتها نحو أربع ساعات في العاصمة الوطنية: "ذلك اليوم كسر تقليدنا السابق غير المنقطع لنقل السلطة بسلام". يشار إلى أن تاريو لم يكن في واشنطن أثناء الاقتحام، لكن المحكمة قالت إنه ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث.يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230806/ترامب-سنطالب-بتغيير-القاضي-المشرف-على-قضية-اقتحام-الكابيتول-1079838258.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس
الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول
22:16 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 22:20 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
قضت محكمة أمريكية، يوم الثلاثاء، بالسجن 22 عاما على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية، في أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونغرس الأمريكي.
وتم الحكم على هنري "إنريكي" تاريو، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة التآمر الدعائي، وهي تهمة تعود لعهد الحرب الأهلية الأمريكية، وتهم أخرى في شهر مايو/ آيار الماضي.
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تيموثي كيلي خلال جلسة مدتها نحو أربع ساعات في العاصمة الوطنية: "ذلك اليوم كسر تقليدنا السابق غير المنقطع لنقل السلطة بسلام".
يشار إلى أن تاريو لم يكن في واشنطن أثناء الاقتحام، لكن المحكمة قالت إنه ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث.
يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق
المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.