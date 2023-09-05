عربي
https://sputnikarabic.ae/20230905/الحكم-على-الزعيم-السابق-لحركة-الفتيان-الفخورين-الأمريكية-بالسجن-22-عاما-في-اقتحام-الكابيتول-1080744513.html
الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول
الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول
قضت محكمة أمريكية، يوم الثلاثاء، بالسجن 22 عاما على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية، في أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونغرس... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T22:16+0000
2023-09-05T22:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتحام الكونغرس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/07/1047725221_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_5148630cb6314690e50ec97040f936f4.jpg
وتم الحكم على هنري "إنريكي" تاريو، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة التآمر الدعائي، وهي تهمة تعود لعهد الحرب الأهلية الأمريكية، وتهم أخرى في شهر مايو/ آيار الماضي.وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تيموثي كيلي خلال جلسة مدتها نحو أربع ساعات في العاصمة الوطنية: "ذلك اليوم كسر تقليدنا السابق غير المنقطع لنقل السلطة بسلام". يشار إلى أن تاريو لم يكن في واشنطن أثناء الاقتحام، لكن المحكمة قالت إنه ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث.يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20230806/ترامب-سنطالب-بتغيير-القاضي-المشرف-على-قضية-اقتحام-الكابيتول-1079838258.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/07/1047725221_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0125e7177db214357a26902e2f3af754.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتحام الكونغرس

الحكم على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية بالسجن 22 عاما في اقتحام الكابيتول

22:16 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 22:20 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Artur Gabdrakhmanovأنصار ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول
أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Artur Gabdrakhmanov
تابعنا عبرTelegramNabd
قضت محكمة أمريكية، يوم الثلاثاء، بالسجن 22 عاما على الزعيم السابق لحركة "الفتيان الفخورين" الأمريكية، في أطول حكم يتم تنفيذه ضد شخص شارك في اقتحام الكونغرس الأمريكي.
وتم الحكم على هنري "إنريكي" تاريو، البالغ من العمر 39 عامًا، بتهمة التآمر الدعائي، وهي تهمة تعود لعهد الحرب الأهلية الأمريكية، وتهم أخرى في شهر مايو/ آيار الماضي.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
ترامب: سنطالب بتغيير القاضي المشرف على قضية اقتحام الكابيتول
6 أغسطس, 16:59 GMT
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تيموثي كيلي خلال جلسة مدتها نحو أربع ساعات في العاصمة الوطنية: "ذلك اليوم كسر تقليدنا السابق غير المنقطع لنقل السلطة بسلام".
يشار إلى أن تاريو لم يكن في واشنطن أثناء الاقتحام، لكن المحكمة قالت إنه ساعد في تنظيم مشاركة الجماعة اليمينية المتطرفة في هذا الحادث.
يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير2021، مبنى الكابيتول، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала