https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-كالوغا-1080705413.html

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل كييف لارتكاب عمل إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي روسيا، حيث تم تدمير الطائرة المسيرة فوق... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T01:30+0000

2023-09-05T01:30+0000

2023-09-05T01:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية.وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق مقاطعة كالوجا".يشار إلى أن القوات العسكرية الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بشن هجمات باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق روسية.وتستهدف الهجمات الرئيسية من العدو المناطق الحدودية، بما في ذلك مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود، بالإضافة إلى القرم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات تصفية ضد مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية كإجراء ردعي.

https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الرومانية-الضربات-الروسية-على-البنية-التحتية-في-أوكرانيا-لا-تهدد-رومانيا-1080662654.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا