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الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا
Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-كالوغا-1080705413.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل كييف لارتكاب عمل إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي روسيا، حيث تم تدمير الطائرة المسيرة فوق... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T01:30+0000
2023-09-05T01:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية.وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق مقاطعة كالوجا".يشار إلى أن القوات العسكرية الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بشن هجمات باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق روسية.وتستهدف الهجمات الرئيسية من العدو المناطق الحدودية، بما في ذلك مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود، بالإضافة إلى القرم.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات تصفية ضد مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية كإجراء ردعي.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الرومانية-الضربات-الروسية-على-البنية-التحتية-في-أوكرانيا-لا-تهدد-رومانيا-1080662654.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا

01:30 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 01:53 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة من قبل كييف لارتكاب عمل إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أراضي روسيا، حيث تم تدمير الطائرة المسيرة فوق مقاطعة كالوجا الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "في الخامس من سبتمبر/ أيلول، في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية.
اختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات ستيرلا 10 أم. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
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3 سبتمبر, 15:15 GMT
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق مقاطعة كالوجا".
يشار إلى أن القوات العسكرية الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بشن هجمات باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق روسية.
وتستهدف الهجمات الرئيسية من العدو المناطق الحدودية، بما في ذلك مناطق كورسك وبريانسك وبيلغورود، بالإضافة إلى القرم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربات تصفية ضد مناطق إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية كإجراء ردعي.
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