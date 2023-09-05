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الرئيس المصري يحذر من "كارثة" مع استمرار معدلات الزيادة السكانية
الرئيس المصري يحذر من "كارثة" مع استمرار معدلات الزيادة السكانية
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة السكانية في بلاده واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T12:07+0000
2023-09-05T12:07+0000
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جاء ذلك خلال تصريحاته في النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.وفيما أكد السيسي أن الإنجاب حرية كاملة، لكنه شدد على أنه "إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة المصرية".وقال: "لا أوافق أن تكون هناك حرية مطلقة في الإنجاب لناس قد لا يكونوا مدركين لحجم التحدي، لأن من سيدفع الثمن في النهاية هي الدولة المصرية".وتابع: "أصعب شيء يمر عليّ عندما أكون على علم بحجم المطلوب بينما يكون المتاح لنا حجمه أقل بكثير، وبالتالي هذا سينعكس على الجودة فى كل شيء".وأشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق، إلى تجربة تركيا والصين في تحقيق انضباط النمو السكاني.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس المصري يحذر من "كارثة" مع استمرار معدلات الزيادة السكانية

12:07 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2023 / KAREN MINASYAN
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الزيادة السكانية في بلاده واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها.
جاء ذلك خلال تصريحاته في النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما أكد السيسي أن الإنجاب حرية كاملة، لكنه شدد على أنه "إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة المصرية".
وقال: "لا أوافق أن تكون هناك حرية مطلقة في الإنجاب لناس قد لا يكونوا مدركين لحجم التحدي، لأن من سيدفع الثمن في النهاية هي الدولة المصرية".
وتابع: "أصعب شيء يمر عليّ عندما أكون على علم بحجم المطلوب بينما يكون المتاح لنا حجمه أقل بكثير، وبالتالي هذا سينعكس على الجودة فى كل شيء".
وأشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق، إلى تجربة تركيا والصين في تحقيق انضباط النمو السكاني.
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