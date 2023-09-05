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السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي لنهاية ديسمبر
السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي لنهاية ديسمبر
قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T13:40+0000
2023-09-05T13:40+0000
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وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.وأوضح أنه "تقرر تمديد الخفض التطوعي الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز الماضي، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول الجاري، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر المقبلة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضح المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد صرح في وقت سابق، أن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة أوبك+ تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".وأوضح الوزير السعودي أن الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق، مؤكدًا أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة.
https://sputnikarabic.ae/20210330/وكالة-السعودية-تريد-تمديد-تخفيضات-نفط-أوبك-لمايو-ويونيو-1048511516.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سوق النفط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سوق النفط

السعودية تقرر تمديد خفض الإنتاج النفطي الطوعي لنهاية ديسمبر

13:40 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / BILAL QABALANالنفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
© AFP 2023 / BILAL QABALAN
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قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية ستمدد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل نفط يوميا.
وأوضح أنه "تقرر تمديد الخفض التطوعي الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز الماضي، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول الجاري، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر المقبلة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
منظمة أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2021
وكالة: السعودية تريد تمديد تخفيضات نفط "أوبك+" لمايو ويونيو
30 مارس 2021, 03:15 GMT
وأوضح المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد صرح في وقت سابق، أن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة أوبك+ تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".
وأوضح الوزير السعودي أن الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق، مؤكدًا أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة.
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